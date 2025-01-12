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Posted 12 января, 07:01

Published 12 января, 07:01

Modified 12 января, 07:03

Updated 12 января, 07:03

В Красноярске собаки две недели просидели без еды в запертом гараже — их хозяин умер

В Красноярске собаки две недели просидели без еды в запертом гараже — их хозяин умер

12 января 2025, 07:01
Фото: vk.com/kovcheg_nadezhdy.
В Красноярске собаки две недели просидели без еды в запертом гараже — их хозяин умер. Животных вызволили зооволонтеры.

Животные оказались заперты в пустом гараже на 2-й Брянской. По словам местных, собаки находились там две недели и скулили, пока про них не узнали зооволонтеры. Как сообщили в сообществе «ДогСпас», один из волонтеров обращался в органы власти, но ничего не добился.

«Неравнодушный волонтер обошел всех по второму кругу: МВД, прокуратура, администрация — все пожимают плечами и предлагают подождать, авось найдется тот, кто запер собак подыхать. При этом очевидно, что жизнь животных и их мучения никого вообще не интересуют, сдохнут — еще лучше. Примечательно, что если самим вскрыть гараж и спасти собак, то ответственные органы радостно заведут уголовное дело», — писали в сообществе.
Тот самый гараж
Тот самый гараж. Фото: vk.com/dogspas24

Позже в приюте «Ковчег надежды» сообщили, что волонтерам удалось получить разрешение на вскрытие гаража. Внутри было две собаки — хаски и помесь лабрадора.

Видео: vk.com/kovcheg_nadezhdy.

Собак срочно увезли в клинику. На их лечение объявлен сбор средств.

Как позднее сообщили в полиции, владелец гаража и, предположительно, собак умер, а данных по его «наследнике» у администрации кооператива нет. Сейчас проводится проверка, устанавливается владелец гаража.

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