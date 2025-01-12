В Красноярске собаки две недели просидели без еды в запертом гараже — их хозяин умер

Posted 12 января, 07:01
Published 12 января, 07:01
Modified 12 января, 07:03
Updated 12 января, 07:03
Животные оказались заперты в пустом гараже на 2-й Брянской. По словам местных, собаки находились там две недели и скулили, пока про них не узнали зооволонтеры. Как сообщили в сообществе «ДогСпас», один из волонтеров обращался в органы власти, но ничего не добился.
«Неравнодушный волонтер обошел всех по второму кругу: МВД, прокуратура, администрация — все пожимают плечами и предлагают подождать, авось найдется тот, кто запер собак подыхать. При этом очевидно, что жизнь животных и их мучения никого вообще не интересуют, сдохнут — еще лучше. Примечательно, что если самим вскрыть гараж и спасти собак, то ответственные органы радостно заведут уголовное дело», — писали в сообществе.
Позже в приюте «Ковчег надежды» сообщили, что волонтерам удалось получить разрешение на вскрытие гаража. Внутри было две собаки — хаски и помесь лабрадора.
Собак срочно увезли в клинику. На их лечение объявлен сбор средств.
Как позднее сообщили в полиции, владелец гаража и, предположительно, собак умер, а данных по его «наследнике» у администрации кооператива нет. Сейчас проводится проверка, устанавливается владелец гаража.