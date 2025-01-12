В Красноярске собаки две недели просидели без еды в запертом гараже — их хозяин умер

Животные оказались заперты в пустом гараже на 2-й Брянской. По словам местных, собаки находились там две недели и скулили, пока про них не узнали зооволонтеры. Как сообщили в сообществе «ДогСпас», один из волонтеров обращался в органы власти, но ничего не добился.