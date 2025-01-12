prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 01:52

Published 12 января, 01:52

Modified 12 января, 01:52

Updated 12 января, 01:52

В Красноярске в начале недели похолодает, а потом потеплеет до 0. Вот прогноз

В Красноярске в начале недели похолодает, а потом потеплеет до 0. Вот прогноз

12 января 2025, 01:52
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на рабочей неделе с 13 по 17 января.

По данным Gismeteo, в понедельник, 13 января, резко похолодает. Днем ожидается –8 градусов, и –11 градусов ночью. Осадков не будет.

Во вторник, 14 января, снова потеплеет: днем ожидается –2 градуса, но ночью будет–-9. В среду, 15 января, днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до –3. В этот день пойдет мокрый снег — ожидается до 0,1 мм осадков.

В четверг, 16 января, будет похожая погода: –1 градус днем, –3 ночью и продолжит идти мокрый снег.

В пятницу, 17 января, синоптики прогнозируют –2 градуса днем и –4 ночью. Снег к этому дню почти перестанет.

Фото: gismeteo.ru

Неделя будет достаточно ветреной. В среду и четверг скорость ветра достигнет 10-14 м/с.

Читайте также:
В Красноярск идут небольшие морозы, а потом оттепель. Прогноз от синоптикаКакая погода будет в январе в Красноярске? Вот прогноз
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика