В Красноярске в начале недели похолодает, а потом потеплеет до 0. Вот прогноз

Posted 12 января, 01:52
Published 12 января, 01:52
Modified 12 января, 01:52
Updated 12 января, 01:52
По данным Gismeteo, в понедельник, 13 января, резко похолодает. Днем ожидается –8 градусов, и –11 градусов ночью. Осадков не будет.
Во вторник, 14 января, снова потеплеет: днем ожидается –2 градуса, но ночью будет–-9. В среду, 15 января, днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до –3. В этот день пойдет мокрый снег — ожидается до 0,1 мм осадков.
В четверг, 16 января, будет похожая погода: –1 градус днем, –3 ночью и продолжит идти мокрый снег.
В пятницу, 17 января, синоптики прогнозируют –2 градуса днем и –4 ночью. Снег к этому дню почти перестанет.
Неделя будет достаточно ветреной. В среду и четверг скорость ветра достигнет 10-14 м/с.