В Красноярске в начале недели похолодает, а потом потеплеет до 0. Вот прогноз

Во вторник, 14 января, снова потеплеет: днем ожидается –2 градуса, но ночью будет–-9. В среду, 15 января, днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до –3. В этот день пойдет мокрый снег — ожидается до 0,1 мм осадков.