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Posted 12 января, 06:19

Published 12 января, 06:19

Modified 12 января, 08:15

Updated 12 января, 08:15

В Красноярске выбрали лучшие скульптуры конкурса «Волшебный лёд Сибири»

В Красноярске выбрали победителей конкурса «Волшебный лёд Сибири». Какая красота!

12 января 2025, 06:19
Фото: t.me/okno_v_kultury.

В Красноярске выбрали лучшие скульптуры конкурса «Волшебный лёд Сибири»

В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лёд Сибири» среди профессиональных команд. Показываем лучшие работы.

В этом году в конкурсе участвовали мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Сочи, Иркутской области, из Китая, Белоруссии и Монголии. Фестиваль посвятили композитору Петру Ильичу Чайковскому.

В номинации «Снег» первое место заняла команда Muusuus из республики Саха со скульптурой «Симфония №1» .Второе место у команды «Подснежники» из Красноярска и Братска со скульптурой «Снежный вальс», а третье — у команды «Монгол» из Монголии со скульптурой «Чайковский».

Фото: t.me/okno_v_kultury

В номинации «Лёд» первой стала команда «Край льда» из Екатеринбурга — они создали скульптуру «Корона империи». Вторыми стали участники из республики Саха, команда Ice Dream, со скульптурой «Решающий бой». На третьем месте оказалась команда Stormfrun из Красноярска со скульптурой «Весна».

Фото: t.me/okno_v_kultury

Приз зрительских симпатий получила скульптура «Спящая красавица». Её создала команда «Лёд зэпилен» из Кемеровской области.

Фото: t.me/okno_v_kultury

Другие скульптуры на пьедестал не попали. Ледяные скульптуры вживую можно увидеть на Центральной набережной.

В этом году профессиональный этап фестиваля «Волшебный лёд Сибири» провели впервые после четырехлетнего перерыва. В 2021 году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но в 2023 его отменили ради помощи военным. В 2024 году фестиваль прошел на Ярыгинской набережной, но там состязались только студенты из Красноярска.

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