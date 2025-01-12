В Красноярске выбрали победителей конкурса «Волшебный лёд Сибири». Какая красота!

Posted 12 января, 06:19
Published 12 января, 06:19
Modified 12 января, 08:15
Updated 12 января, 08:15
В этом году в конкурсе участвовали мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Сочи, Иркутской области, из Китая, Белоруссии и Монголии. Фестиваль посвятили композитору Петру Ильичу Чайковскому.
В номинации «Снег» первое место заняла команда Muusuus из республики Саха со скульптурой «Симфония №1» .Второе место у команды «Подснежники» из Красноярска и Братска со скульптурой «Снежный вальс», а третье — у команды «Монгол» из Монголии со скульптурой «Чайковский».
В номинации «Лёд» первой стала команда «Край льда» из Екатеринбурга — они создали скульптуру «Корона империи». Вторыми стали участники из республики Саха, команда Ice Dream, со скульптурой «Решающий бой». На третьем месте оказалась команда Stormfrun из Красноярска со скульптурой «Весна».
Приз зрительских симпатий получила скульптура «Спящая красавица». Её создала команда «Лёд зэпилен» из Кемеровской области.
Другие скульптуры на пьедестал не попали. Ледяные скульптуры вживую можно увидеть на Центральной набережной.
В этом году профессиональный этап фестиваля «Волшебный лёд Сибири» провели впервые после четырехлетнего перерыва. В 2021 году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но в 2023 его отменили ради помощи военным. В 2024 году фестиваль прошел на Ярыгинской набережной, но там состязались только студенты из Красноярска.