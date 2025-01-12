В Красноярске выбрали победителей конкурса «Волшебный лёд Сибири». Какая красота!

В этом году профессиональный этап фестиваля «Волшебный лёд Сибири» провели впервые после четырехлетнего перерыва. В 2021 году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но в 2023 его отменили ради помощи военным. В 2024 году фестиваль прошел на Ярыгинской набережной, но там состязались только студенты из Красноярска.