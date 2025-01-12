Японские панкейки и креветочная: в Красноярске откроется шесть новых кафе

Posted 12 января, 12:51
Published 12 января, 12:51
Modified 12 января, 12:53
Updated 12 января, 12:53
Подборку сделал автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно» Илья Сураев. Как ранее сообщали в пресс-службе ТРЦ, заведения должны заработать до конца января.
Первое заведение — Fluffy. Это сеть кафе с японскими панкейками с начинками. Второе — Kiko Ramen Izakaya. Это будет филиал первого в городе изакая-бара на Мира.
Еще в торговом центре откроется «Креветочная». Подробностей про это заведение особо нет, создатели пишут, что это будет «вкус океана на вашем столе» и всё.
Четвертое заведение — «Большой Ребровски». В меню много рёбер и сэндвичи с рваной свининой. Пятое — чайная GG Tea. В этом кафе можно будет взять трендовый bubble tea.
Последнее в списке — Chicken Dener. Это известная сеть дилеров в Красноярске.