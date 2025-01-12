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Posted 12 января, 12:51

Published 12 января, 12:51

Modified 12 января, 12:53

Updated 12 января, 12:53

Японские панкейки и креветочная: в Красноярске откроется шесть новых кафе

Японские панкейки и креветочная: в Красноярске откроется шесть новых кафе

12 января 2025, 12:51
Фото: ТРЦ «Планета».
В Красноярске скоро откроется шесть новых кафе — все в ТРЦ «Планета», во второй части обновленного фуд-корта.

Подборку сделал автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно» Илья Сураев. Как ранее сообщали в пресс-службе ТРЦ, заведения должны заработать до конца января.

Первое заведение — Fluffy. Это сеть кафе с японскими панкейками с начинками. Второе — Kiko Ramen Izakaya. Это будет филиал первого в городе изакая-бара на Мира.

Еще в торговом центре откроется «Креветочная». Подробностей про это заведение особо нет, создатели пишут, что это будет «вкус океана на вашем столе» и всё.

Четвертое заведение — «Большой Ребровски». В меню много рёбер и сэндвичи с рваной свининой. Пятое — чайная GG Tea. В этом кафе можно будет взять трендовый bubble tea.

Последнее в списке — Chicken Dener. Это известная сеть дилеров в Красноярске.

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