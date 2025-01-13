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Posted 13 января, 06:39

Published 13 января, 06:39

Modified 13 января, 07:41

Updated 13 января, 07:41

Автообщественника возмутила очищенная дорога к дому мэра Красноярска

Автообщественника возмутила очищенная дорога к дому мэра Красноярска

13 января 2025, 06:39
Фото: Егор Фролов.
Председатель красноярских общественников-автовладельцев Егор Фролов возмутился уборкой снега в городе и его окрестностях.

Утром 13 января Фролов снял видео и показал, как очищена дорога, которая ведет в коттеджный поселок Славянский, где живет мэр Красноярска Владислав Логинов.

«Все дороги занесены снегом. Естественно, дорога к главе города Логинову Владиславу Анатольевичу вычищена, вылизанная. А это, между прочим, частный сектор. И как относиться к главе города после всего этого? То, что ему в частный сектор, дорога чистится, а весь город не убран», — возмутился Фролов.
Видео: Егор Фролов. Видео сделано в 8:39

Далее он показывает путь в Солонцы-2, находящийся неподалеку. Там дорога в снегу.

«Это новопостроенный микрорайон, здесь проходит маршрут общественного транспорта. И мы можем прекрасно наблюдать, как ровно такая же асфальтированная дорога, где ходят люди, есть пешеходный переход, автобусная остановка, но она ни хрена не убрана. Зато дорога к мэру в отличнейшем состоянии», — заявляет общественник.
Видео: Егор Фролов. Видео сделано в 9:03

«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу мэрии.

Обновление (14:40): Сравнение очищенной дороги к дому мэра и неочищенной дороги в Солонцах-2 администрация Красноярска назвала «абсолютно некорректным».

Дорога в Солонцы-2, как сообщили «ПМ» в администрации, убирается не меньшее количество раз, чем дорога, ведущая в Славянский. Эти участки, подчеркивают в мэрии, «отличаются по техническим параметрам и по трафику, поэтому подходы к их уборке сравнивать некорректно».

«В плановом порядке дорога, ведущая в Солонцы-2, будет убираться сегодня. Участок находится на равнинной местности, где присутствуют постоянные ветра, поэтому дорогу периодически заметает снегом. Уборка требует соблюдения определенной технологии и привлечения значительного числа техники. Сначала работает грейдер, потом комбинированные дорожные машины, после осуществляется обработка поверхности противогололёдной смесью.

Что касается дороги в мкрн Славянский, то для очистки от снега она не требует привлечения большого количества техники. Уборка при этом осуществляется службами попутно, когда техника движется через улицы Брянская и 2-я Брянская. Сама дорога является востребованной не только у жителей Славянского, но и близлежащих садовых обществ. Более того, она обеспечивает транспортную доступность к соцучреждению — зданию Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1.

Добавим, в таком же попутном режиме убираются и другие улицы частного сектора: 5-я Пригорная, Бийхемская, когда убирается улица Калинина, ул. Садовая, когда работы ведутся на Лесопарковой и Стасовой, а также Базайская вместе со Свердловской».

В управлении дорог сообщили, что сегодня на уборку снега в дневную смену вышло 113 спецмашин и 241 рабочий.

  • Ранее Логинов рассказывал, почему дорогу к поселку, где он живет, хотят расширить и заасфальтировать.
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