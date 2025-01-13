Автообщественника возмутила очищенная дорога к дому мэра Красноярска

Дорога в Солонцы-2, как сообщили «ПМ» в администрации, убирается не меньшее количество раз, чем дорога, ведущая в Славянский. Эти участки, подчеркивают в мэрии, «отличаются по техническим параметрам и по трафику, поэтому подходы к их уборке сравнивать некорректно».