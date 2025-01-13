Автообщественника возмутила очищенная дорога к дому мэра Красноярска

Posted 13 января, 06:39
Published 13 января, 06:39
Modified 13 января, 07:41
Updated 13 января, 07:41
Утром 13 января Фролов снял видео и показал, как очищена дорога, которая ведет в коттеджный поселок Славянский, где живет мэр Красноярска Владислав Логинов.
«Все дороги занесены снегом. Естественно, дорога к главе города Логинову Владиславу Анатольевичу вычищена, вылизанная. А это, между прочим, частный сектор. И как относиться к главе города после всего этого? То, что ему в частный сектор, дорога чистится, а весь город не убран», — возмутился Фролов.
Далее он показывает путь в Солонцы-2, находящийся неподалеку. Там дорога в снегу.
«Это новопостроенный микрорайон, здесь проходит маршрут общественного транспорта. И мы можем прекрасно наблюдать, как ровно такая же асфальтированная дорога, где ходят люди, есть пешеходный переход, автобусная остановка, но она ни хрена не убрана. Зато дорога к мэру в отличнейшем состоянии», — заявляет общественник.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу мэрии.
Обновление (14:40): Сравнение очищенной дороги к дому мэра и неочищенной дороги в Солонцах-2 администрация Красноярска назвала «абсолютно некорректным».
Дорога в Солонцы-2, как сообщили «ПМ» в администрации, убирается не меньшее количество раз, чем дорога, ведущая в Славянский. Эти участки, подчеркивают в мэрии, «отличаются по техническим параметрам и по трафику, поэтому подходы к их уборке сравнивать некорректно».
«В плановом порядке дорога, ведущая в Солонцы-2, будет убираться сегодня. Участок находится на равнинной местности, где присутствуют постоянные ветра, поэтому дорогу периодически заметает снегом. Уборка требует соблюдения определенной технологии и привлечения значительного числа техники. Сначала работает грейдер, потом комбинированные дорожные машины, после осуществляется обработка поверхности противогололёдной смесью.
Что касается дороги в мкрн Славянский, то для очистки от снега она не требует привлечения большого количества техники. Уборка при этом осуществляется службами попутно, когда техника движется через улицы Брянская и 2-я Брянская. Сама дорога является востребованной не только у жителей Славянского, но и близлежащих садовых обществ. Более того, она обеспечивает транспортную доступность к соцучреждению — зданию Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1.
Добавим, в таком же попутном режиме убираются и другие улицы частного сектора: 5-я Пригорная, Бийхемская, когда убирается улица Калинина, ул. Садовая, когда работы ведутся на Лесопарковой и Стасовой, а также Базайская вместе со Свердловской».
В управлении дорог сообщили, что сегодня на уборку снега в дневную смену вышло 113 спецмашин и 241 рабочий.