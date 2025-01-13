Депутат краевого заксобрания ушел на СВО

Posted 13 января, 03:29
Published 13 января, 03:29
Modified 13 января, 07:54
Updated 13 января, 07:54
Сегодня утром, 13 января, в соцсетях появилось обращение Вахтеля. В ролике он рассказал, что уходит добровольцем на СВО.
«С первых дней начала спецоперации помогаю добровольцам и бойцам. Вот пришло и мое время принять участие. Ухожу бойцом-добровольцем. Род войск сейчас сказать не могу, но отсиживаться на пищеблоке точно не буду!»
В приемной Владимира Вахтеля «Проспекту Мира» сообщили, что депутат уже находится в пути и сейчас нет возможности с ним связаться.
«Владимир Вахтель — депутат на непостоянной основе и зарплату в Законодательном собрании не получает. Соответственно, складывать свои полномочия он не собирается.
По нашей информации, Владимир Вахтель подписал контракт на полгода».
В начале ноября 2024 года один из богатейших застройщиков края и депутат заксобрания Захар Енджиевский заявил, что планирует на полгода заключить контракт с добровольческим подразделением.
В ноябре 2024 года «Проспект Мира» в материале о бизнесах депутатов краевого ЗС рассказывал, что Владимир Вахтель в 2004–2007 годах работал директором «Алпи-Звездный» в ТЦ на Говорова. После этого он был заместителем гендиректора охранной фирмы «Атолл» — до 2014 года.
Согласно справке парламента, с 2009 года Владимир Вахтель занимает должность гендиректора охранной фирмы «Тигр». Однако у депутата есть и бизнес. Ему принадлежит 25% в компании «Инкомсиб», основанной его отцом Генрихом. Сейчас фирма поделена между депутатом и его братьями Артемом и Александром.