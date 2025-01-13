Депутат краевого заксобрания ушел на СВО

В ноябре 2024 года «Проспект Мира» в материале о бизнесах депутатов краевого ЗС рассказывал, что Владимир Вахтель в 2004–2007 годах работал директором «Алпи-Звездный» в ТЦ на Говорова. После этого он был заместителем гендиректора охранной фирмы «Атолл» — до 2014 года.