Детокс для красоты: как очищение улучшает состояние кожи

Posted 13 января, 17:16
Published 13 января, 17:16
Modified 13 января, 17:18
Updated 13 января, 17:18
Всего за несколько сеансов вы заметите улучшения, а ваша кожа обретет свежесть и здоровье.
Когда организм очищается от шлаков, это сразу сказывается на состоянии кожи. Снижается воспаление, проходят акне, улучшается цвет лица. А для усиления эффекта стоит учесть несколько простых рекомендаций.
Питание играет ключевую роль в процессе очищения. Чтобы улучшить состояние кожи, важно сократить потребление жирной пищи и увеличить долю зелени, овощей, фруктов и бобовых в рационе. Это нормализует обмен веществ и, как результат, улучшит внешний вид кожи.
Преимущества правильного питания:
Начать можно с небольших изменений, добавив в завтрак «зеленое» смузи из петрушки, огурца и сельдерея. Эти ингредиенты поддержат работу печени, что важно для здоровой кожи. Каши с ягодами или фруктами — отличный вариант для обеда, а ужин можно посвятить легким блюдам: тушеным овощам или гречке. В течение 3-5 дней сбалансированного питания вы почувствуете легкость и заметите, как исчезает отечность.
Немаловажную роль в процессе детокса играет правильный водный баланс. Начать утро с 1-2 стаканов воды — отличный способ активизировать метаболизм и улучшить работу ЖКТ. Для добавления вкуса можно использовать лимон или имбирь. Чтобы усилить эффект, можно добавить псиллиум в теплую воду. Этот сорбент помогает выводить токсины и очищать кишечник.
Массаж — еще один способ ускорить вывод токсинов и улучшить циркуляцию крови. Как ручной, так и аппаратный массаж способствует снятию отечности и улучшению лимфооттока.
Пилинги — это отличный способ очистить кожу от омертвевших клеток и загрязнений. Они делают кожу более восприимчивой к питательным веществам и активируют регенерацию. После пилинга любые косметологические процедуры дадут максимальный результат.