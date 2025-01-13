Детокс для красоты: как очищение улучшает состояние кожи

Начать можно с небольших изменений, добавив в завтрак «зеленое» смузи из петрушки, огурца и сельдерея. Эти ингредиенты поддержат работу печени, что важно для здоровой кожи. Каши с ягодами или фруктами — отличный вариант для обеда, а ужин можно посвятить легким блюдам: тушеным овощам или гречке. В течение 3-5 дней сбалансированного питания вы почувствуете легкость и заметите, как исчезает отечность.