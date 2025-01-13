Вышел фильм о пяти красноярских мальчиках, сожженных 20 лет назад в коллекторе

Posted 13 января, 07:40
Published 13 января, 07:40
Modified 13 января, 08:01
Updated 13 января, 08:01
В апреле 2005 года в Красноярске пропали пятеро мальчиков в возрасте 9–12 лет. В тот день школьники пошли гулять, но домой не вернулись. Детей три недели искали волонтеры, спасатели, знакомые и сотрудники.
В начале мая обгоревшие останки детей нашли в коллекторе на пустыре в паре сотен метров от школы, где они учились. Следователи предположили, что школьники играли с взрывоопасным веществом. В то, что дети сгорели в коллекторе, поверили не все семьи. Подробнее об этой трагедии читайте тут.
Расследование возобновили из-за новых обстоятельств, которые удалось установить. Сейчас уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Никаких подробностей пока не раскрывают.
В фильме Елена Погребижская взяла интервью у отца одного из погибших мальчиков Евгения Тауманова. Мужчина заявил, что к следствию у родителей много вопросов. Например, один из тех, кто доставал тела детей из коллектора, заявил, что их можно было опознать. Однако останки показали родителям только через год.
Фильм Погребижской за три дня больше 1,4 миллиона просмотров. Посмотреть его можно здесь.