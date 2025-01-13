Вышел фильм о пяти красноярских мальчиках, сожженных 20 лет назад в коллекторе

В фильме Елена Погребижская взяла интервью у отца одного из погибших мальчиков Евгения Тауманова. Мужчина заявил, что к следствию у родителей много вопросов. Например, один из тех, кто доставал тела детей из коллектора, заявил, что их можно было опознать. Однако останки показали родителям только через год.