«Домклик»: Сбер выдал 23,9 тысячи ипотечных кредитов за новогодний период

При этом больше всего ипотечных кредитов было оформлено в Москве — на 10,4 миллиарда рублей (11,2% от общего объема предоставленных банком займов), а также в Подмосковье — 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Среди лидеров по данному показателю также Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.