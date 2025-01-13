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Posted 13 января, 12:07

Published 13 января, 12:07

Modified 13 января, 12:07

Updated 13 января, 12:07

«Домклик»: Сбер выдал 23,9 тысячи ипотечных кредитов за новогодний период

«Домклик»: Сбер выдал 23,9 тысячи ипотечных кредитов за новогодний период

13 января 2025, 12:07
Фото: 1MI.
Сбер, крупнейший банк России, в период с 16 декабря по 8 января выдал ипотечных кредитов на сумму 92,9 миллиарда рублей — это 23,9 тысячи займов.

В аналитическом центре «Домклик» отметили, что этот результат значительно превышает показатели первой половины декабря, когда по ипотечным сделкам было выдано 44,6 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, рост темпов ипотечного кредитования в указанный период обусловлен возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека», сообщает inkazan.ru. С 16 декабря до 8 января на нее пришлось 68,9% от общего объема ипотечных кредитов, выданных Сбербанком. Специалисты «Домклик» считают, что именно эта программа играет решающую роль в росте спроса на ипотечные кредиты.

При этом в указанный период жители России оформили кредитов с государственной поддержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей — около 14,4 тысячи займов (80,4% от общего числа выдач). На программу «Арктическая и дальневосточная ипотека» пришлось 9,2%, в то время как доля IT-ипотеки составила 1,9%.

Приобретение квартир было основным направлением ипотечного кредитования в Сбербанке: доля ипотек на покупку этого вида недвижимости составила 87,1% от общего числа выданных займов.

При этом больше всего ипотечных кредитов было оформлено в Москве — на 10,4 миллиарда рублей (11,2% от общего объема предоставленных банком займов), а также в Подмосковье — 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Среди лидеров по данному показателю также Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

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