Эффективность 99%: в Норильске подвели итоги Серной программы

Posted 13 января, 07:13
Published 13 января, 07:13
Modified 13 января, 07:17
Updated 13 января, 07:17
Серная программа на Надеждинском металлургическом заводе стартовала в октябре 2023 года с запуска первой технологической линии. В течение года «Норникель» поэтапно, с последовательным запуском оборудования выводил программу на проектную мощность. В 2024 году заработала технологическая вторая линия.
По плану в 2024 году компания должна была снизить выбросы на 377 000 тонн. Специалисты Росприроднадзора с привлечением государственной аккредитованной лаборатории провели верификацию.
Согласно заключению оборудование вышло на проектные показатели, все пункты плана выполнены, а также подтверждена эффективность газоочистки более 99%. При этом совокупный объем снижения выбросов за 2024 год соответствует установленным плановым показателям и даже превышает его почти на 9 тысяч тонн: план — 377,6 тысячи тонн, факт — 386,5 тонн. В 2025 году компания планирует снизить количество выбросов в два раза.
«Для „Норникеля“ было крайне важно пройти верификацию Росприроднадзора. Ее итоги подтверждают, что наш проект работает — и работает эффективно. Со своей стороны мы намерены продолжать реализацию Серной программы. План на следующий год — утилизировать почти вдвое больше диоксида серы. Это позволит выполнить наши обязательства по проекту „Чистый воздух“ на этот период, а также вдвое снизить выбросы в Норильске», — отметил вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев.
С прошлого года любой человек может оценить качество воздуха в Норильске. «Норникель» создал и передал городской администрации систему мониторинга качества воздуха, которая наглядно показывает уровень загрязнения в разных районах Норильска.