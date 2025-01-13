Эффективность 99%: в Норильске подвели итоги Серной программы

Согласно заключению оборудование вышло на проектные показатели, все пункты плана выполнены, а также подтверждена эффективность газоочистки более 99%. При этом совокупный объем снижения выбросов за 2024 год соответствует установленным плановым показателям и даже превышает его почти на 9 тысяч тонн: план — 377,6 тысячи тонн, факт — 386,5 тонн. В 2025 году компания планирует снизить количество выбросов в два раза.