prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 07:13

Published 13 января, 07:13

Modified 13 января, 07:17

Updated 13 января, 07:17

Эффективность 99%: в Норильске подвели итоги Серной программы

Эффективность 99%: в Норильске подвели итоги Серной программы

13 января 2025, 07:13
Фото: prmira.ru.
Росприроднадзор подвел итоги первого года работы Серной программы «Норникеля» в Норильске. Верификация показала эффективность очистки выбросов на уровне более 99%.

Серная программа на Надеждинском металлургическом заводе стартовала в октябре 2023 года с запуска первой технологической линии. В течение года «Норникель» поэтапно, с последовательным запуском оборудования выводил программу на проектную мощность. В 2024 году заработала технологическая вторая линия.

По плану в 2024 году компания должна была снизить выбросы на 377 000 тонн. Специалисты Росприроднадзора с привлечением государственной аккредитованной лаборатории провели верификацию.

Согласно заключению оборудование вышло на проектные показатели, все пункты плана выполнены, а также подтверждена эффективность газоочистки более 99%. При этом совокупный объем снижения выбросов за 2024 год соответствует установленным плановым показателям и даже превышает его почти на 9 тысяч тонн: план — 377,6 тысячи тонн, факт — 386,5 тонн. В 2025 году компания планирует снизить количество выбросов в два раза.

«Для „Норникеля“ было крайне важно пройти верификацию Росприроднадзора. Ее итоги подтверждают, что наш проект работает — и работает эффективно. Со своей стороны мы намерены продолжать реализацию Серной программы. План на следующий год — утилизировать почти вдвое больше диоксида серы. Это позволит выполнить наши обязательства по проекту „Чистый воздух“ на этот период, а также вдвое снизить выбросы в Норильске», — отметил вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев.

С прошлого года любой человек может оценить качество воздуха в Норильске. «Норникель» создал и передал городской администрации систему мониторинга качества воздуха, которая наглядно показывает уровень загрязнения в разных районах Норильска.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика