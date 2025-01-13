«Хватит издеваться над людьми»: красноярцы жалуются на очереди в травмпунктах

Один из жителей Красноярска пожаловался на большие очереди в травмпункте на Красноярском рабочем. Другие красноярцы говорят, что очереди есть и в других учреждениях.

10 января в телеграм-канале «112 Красноярск» появился гневный пост красноярца. Автор рассказал, что с утра люди на костылях были вынуждены стоять в очереди из-за отсутствия мест. «Ужас в правобережном травмпункте! Хватит издеваться над людьми! С 09:30 очередь не двигается! На костылях вынуждены стоять, так как нет мест, где можно присесть. В коридоре люди срываются на крики и ругань!» Фото: 112 Красноярск В комментариях под постом красноярцы отмечают, что очереди есть и в других травмпунктах. К примеру, пользователи пожаловались на работу медучреждения на улице Джамбульской. «Я недавно это проходила. Имею финансовые возможности ходить в платные травмпункты. Одного раза в травмпункте на Джамбульской мне хватило, чтобы на машине объехать все остальные, включая частные». «Я как-то летом туда забегал, не помню зачем, но тогда очередь во время жары меня сильно шокировала. А зимой, надо полагать, еще больше, ничего не меняется. Просто ужас!» Еще один красноярец пожаловался на работу травмпункта в центре города: «Ага, был недавно в травмпункте на Ленина. Был записан на 12 часов, пришел к 10. Ушел в два часа…». Некоторые пользователи предложили травмированным не стоять в очередях и обращаться сразу в частные травмпункты. «Разве это такая большая, чтобы мучиться в коридорах государственных травмпунктов и изводить себя в очередях? Даже за престарелую бабулю, я думаю, есть кому заплатить» В краевом минздраве «Проспекту Мира» рассказали, что очереди в травмпункте на Красрабе возникли из-за ухода на больничный лист второго сотрудника рентген-кабинета. Исследования проводились только силами одного сотрудника. «Тем не менее, в течение дня были приняты все пациенты, ситуация урегулирована. Согласно мониторинга в этот день была возможность провести исследования в других травмотолого-ортопедических отделениях г. Красноярска, где не было такой очерёдности. Обращаем внимание, что приём в травмпунктах не зависит от места прописки» В министерстве отметили, что сейчас медучреждение на правобережье работает в штатном режиме. В 2023 году после многочисленных жалоб пациентов в Красноярске запустили сервис по отслеживанию очередей в травмпунктах. За очередями можно следить по ссылке. Читайте также: Красноярцы ждут прием у врача по несколько недель и ругаются на поликлиники Красноярцы жалуются на нехватку окулистов и других врачей. Очереди даже в платных Более 500 красноярцев обратились с травмами в БСМП в новогодние праздники