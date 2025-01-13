Красноярские угольщики установили новые рекорды по добыче

На Назаровском разрезе высоких результатов достигли вскрышники: в 2024 году бригада экскаватора ЭШ-20/90 № 29 под руководством Сергея Можгина переместила в отвалы свыше 6 млн 700 тыс. кубометров породы. Производственные успехи экипаж драглайна демонстрировал в течение всего года, а в августе достиг рекордных показателей: по итогам месяца в отвалы было отправлено свыше 620 тысяч кубометров горной массы.