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Posted 13 января, 11:04

Published 13 января, 11:04

Modified 13 января, 11:06

Updated 13 января, 11:06

Красноярские угольщики установили новые рекорды по добыче

Красноярские угольщики установили новые рекорды по добыче

13 января 2025, 11:04
Фото: СЭУК.
По итогам декабря 2024 года филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский» достиг максимальных с 2001 года показателей месячной добычи — свыше 1,17 миллиона тонн угля. В том числе впервые за всю историю предприятия более 1,085 миллиона тонн было отгружено на Березовскую ГРЭС.
«Березовский разрез в последние годы уверенно демонстрирует высокие темпы роста добычи, не перестает нас радовать производственными достижениями. Первыми, в конце ноября 2024 года они выполнили годовой производственный план, добыв по итогам года свыше 7 млн тонн угля. Основу для таких показателей березовские угольщики начали закладывать с начала года: в феврале на разрезе был установлен рекорд по суточной добыче угля — было отгружено почти 81 тысяч 700 тонн угля.

За первые дни 2025-го, юбилейного для предприятия года, потребителям уже направлено почти 300 тысяч тонн угля. Я благодарю весь коллектив Березовского разреза за плодотворную работу, высокий профессионализм и преданность делу. Желаю всем здоровья, безопасной, безаварийной работы, новых трудовых свершений», — отметил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.

Новые трудовые вершины покорили и горняки Бородинского разреза — по итогам года они направили потребителям свыше 24, 8 млн тонн угля, что на 200 тысяч больше показателей рекордного 2008 года.

Фото: СЭУК

На Назаровском разрезе высоких результатов достигли вскрышники: в 2024 году бригада экскаватора ЭШ-20/90 № 29 под руководством Сергея Можгина переместила в отвалы свыше 6 млн 700 тыс. кубометров породы. Производственные успехи экипаж драглайна демонстрировал в течение всего года, а в августе достиг рекордных показателей: по итогам месяца в отвалы было отправлено свыше 620 тысяч кубометров горной массы.

Напомним, в 2024 году все предприятия СУЭК-Красноярск досрочно выполнили производственные планы. Потребителям доставили более 36 млн тонн угля — таких показателей Компания достигла впервые за всю свою историю.

#Владислав Савончик
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