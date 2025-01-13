Красноярские угольщики установили новые рекорды по добыче

Posted 13 января, 11:04
Published 13 января, 11:04
Modified 13 января, 11:06
Updated 13 января, 11:06
«Березовский разрез в последние годы уверенно демонстрирует высокие темпы роста добычи, не перестает нас радовать производственными достижениями. Первыми, в конце ноября 2024 года они выполнили годовой производственный план, добыв по итогам года свыше 7 млн тонн угля. Основу для таких показателей березовские угольщики начали закладывать с начала года: в феврале на разрезе был установлен рекорд по суточной добыче угля — было отгружено почти 81 тысяч 700 тонн угля.
За первые дни 2025-го, юбилейного для предприятия года, потребителям уже направлено почти 300 тысяч тонн угля. Я благодарю весь коллектив Березовского разреза за плодотворную работу, высокий профессионализм и преданность делу. Желаю всем здоровья, безопасной, безаварийной работы, новых трудовых свершений», — отметил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.
Новые трудовые вершины покорили и горняки Бородинского разреза — по итогам года они направили потребителям свыше 24, 8 млн тонн угля, что на 200 тысяч больше показателей рекордного 2008 года.
На Назаровском разрезе высоких результатов достигли вскрышники: в 2024 году бригада экскаватора ЭШ-20/90 № 29 под руководством Сергея Можгина переместила в отвалы свыше 6 млн 700 тыс. кубометров породы. Производственные успехи экипаж драглайна демонстрировал в течение всего года, а в августе достиг рекордных показателей: по итогам месяца в отвалы было отправлено свыше 620 тысяч кубометров горной массы.
Напомним, в 2024 году все предприятия СУЭК-Красноярск досрочно выполнили производственные планы. Потребителям доставили более 36 млн тонн угля — таких показателей Компания достигла впервые за всю свою историю.