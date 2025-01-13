Красноярский застройщик выплатит семье полмиллиона за трещины в новой квартире

Posted 13 января, 05:57
Published 13 января, 05:57
Modified 13 января, 05:57
Updated 13 января, 05:57
Отец с дочерью купили квартиру в новостройке на Ладо Кецховели. Спустя недолгое время владельцы обнаружили трещины на стене в коридоре, щели между плитой перекрытия и пожарным люком на балконе, а также выступающую арматуру из пола на балконе.
Кроме того, из-за незакрепленного фрагмента обшивки на фасаде во время ветра раздавались громкие звуки.
Многочисленные претензии оставались без ответа и семья обратилась в суд. Экспертиза показала, что на исправление недостатков нужно около 108 000 рублей.
В итоге с ООО СЗ «Партнер-строй» взыскали больше 512 тысяч рублей, включая стоимость затрат на устранение недостатков, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.