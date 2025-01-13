Красноярский застройщик выплатит семье полмиллиона за трещины в новой квартире

Отец с дочерью купили квартиру в новостройке на Ладо Кецховели. Спустя недолгое время владельцы обнаружили трещины на стене в коридоре, щели между плитой перекрытия и пожарным люком на балконе, а также выступающую арматуру из пола на балконе.