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Posted 13 января, 05:57

Published 13 января, 05:57

Modified 13 января, 05:57

Updated 13 января, 05:57

Красноярский застройщик выплатит семье полмиллиона за трещины в новой квартире

Красноярский застройщик выплатит семье полмиллиона за трещины в новой квартире

13 января 2025, 05:57
Фото: 1MI.
В Красноярске семья отсудила у застройщика больше 500 тысяч рублей за недостатки в новой квартире. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Отец с дочерью купили квартиру в новостройке на Ладо Кецховели. Спустя недолгое время владельцы обнаружили трещины на стене в коридоре, щели между плитой перекрытия и пожарным люком на балконе, а также выступающую арматуру из пола на балконе.

Кроме того, из-за незакрепленного фрагмента обшивки на фасаде во время ветра раздавались громкие звуки.

Многочисленные претензии оставались без ответа и семья обратилась в суд. Экспертиза показала, что на исправление недостатков нужно около 108 000 рублей.

В итоге с ООО СЗ «Партнер-строй» взыскали больше 512 тысяч рублей, включая стоимость затрат на устранение недостатков, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Квартира#Роспотребнадзор#Застройщик#Недостатки
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