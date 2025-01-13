Крещение в Красноярске 2025: где откроют купели

Красноярцам рассказали, где можно окунуться в купель на Крещение

В мэрии Красноярска рассказали, где можно будет окунуться на Крещение. В этом году обустроят три купели: на правом и левом берегах Енисея.

На левобережье совершить омовение верующие смогут напротив пешеходного перехода у Центрального парка — в районе Дубровинского, 45А. На правом берегу купель оборудуют в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» — в районе Красноярского рабочего, 120. Еще одну купель на левом берегу сделают впервые — она расположится у храма Воскресения Христова в микрорайоне Солнечный на Светлова, 7. Купели будут работать с 23:45 18 января до 21:00 19 января. Во время купаний действуют правила: в воде можно находиться не больше минуты, чтобы избежать переохлаждения;

запрещено купание детей без присмотра родителей;

запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. На Центральной набережной и возле Никольского храма для переодевания установят обогреваемые палатки. В местах купаний будут дежурить спасатели и полицейские. Ночные богослужения пройдут с 18 на 19 января пройдут в четырех храмах города: Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Сурикова, 26 — с 22:00 до 02:00;

Храм Рождества Христова на Щорса, 44а — с 23:30 до 01:00;

Храм великомученика Пантелеимона на Инструментальной, 12, к4 — с 23:00 до 02:00; Храм святого Иосифа Обручника на Кутузова, 7 — с 00:00 до 03:00.​ Читайте также: В Красноярске не будет крещенских морозов? Синоптик прогнозирует аномальное тепло Более 21 тысячи красноярцев искупались в ледяной воде в Крещение