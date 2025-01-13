Крещение в Красноярске 2025: где откроют купели

Posted 13 января, 08:20
Published 13 января, 08:20
Modified 13 января, 08:22
Updated 13 января, 08:22
На левобережье совершить омовение верующие смогут напротив пешеходного перехода у Центрального парка — в районе Дубровинского, 45А. На правом берегу купель оборудуют в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» — в районе Красноярского рабочего, 120.
Еще одну купель на левом берегу сделают впервые — она расположится у храма Воскресения Христова в микрорайоне Солнечный на Светлова, 7.
Купели будут работать с 23:45 18 января до 21:00 19 января. Во время купаний действуют правила:
На Центральной набережной и возле Никольского храма для переодевания установят обогреваемые палатки. В местах купаний будут дежурить спасатели и полицейские.
Ночные богослужения пройдут с 18 на 19 января пройдут в четырех храмах города:
Храм святого Иосифа Обручника на Кутузова, 7 — с 00:00 до 03:00.