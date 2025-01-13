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Posted 13 января, 02:47

Published 13 января, 02:47

Modified 13 января, 08:54

Updated 13 января, 08:54

«Меня злить не надо»: красноярский школьник просто так избил бездомного в подъезде

«Меня злить не надо»: красноярский школьник просто так избил бездомного в подъезде

13 января 2025, 02:47
Фото: t.me/smikrsk.
В Красноярске в Тихих Зорях подросток напал на бездомного. Друзья школьника записали все на видео.

Ролик появился в различных телеграм-каналах. На записи видно, как школьник подходит к бездомному в подъезде и начинает с ним разговаривать.

В какой-то момент подросток неожиданно проявил агрессию и несколько раз ударил мужчину кулаками по лицу. После этого школьник с друзьями убежал из подъезда и заявил: «Меня злить не надо».

Видео: t.me/smikrsk.

Спустя какое-то время подросток записал обращение с извинениями. В ролике школьник назвал бездомного «бедолагой» и сказал, что больше так поступать не будет.

«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что в курсе инцидента и сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

«9 января в дежурную часть поступило сообщение от одного из учебных заведений о том, что им на почту пришло письмо с видеофайлом, на котором подросток конфликтует с неизвестным мужчиной в подъезде дома. На данный момент личность подростка установлена, мальчик опрошен».
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