«Меня злить не надо»: красноярский школьник просто так избил бездомного в подъезде

Posted 13 января, 02:47
Published 13 января, 02:47
Modified 13 января, 08:54
Updated 13 января, 08:54
Ролик появился в различных телеграм-каналах. На записи видно, как школьник подходит к бездомному в подъезде и начинает с ним разговаривать.
В какой-то момент подросток неожиданно проявил агрессию и несколько раз ударил мужчину кулаками по лицу. После этого школьник с друзьями убежал из подъезда и заявил: «Меня злить не надо».
Спустя какое-то время подросток записал обращение с извинениями. В ролике школьник назвал бездомного «бедолагой» и сказал, что больше так поступать не будет.
«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что в курсе инцидента и сейчас сотрудники полиции проводят проверку.
«9 января в дежурную часть поступило сообщение от одного из учебных заведений о том, что им на почту пришло письмо с видеофайлом, на котором подросток конфликтует с неизвестным мужчиной в подъезде дома. На данный момент личность подростка установлена, мальчик опрошен».