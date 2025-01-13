Мужчина с ножом напал на пассажира в аэропорту Красноярска. Что известно

Как рассказывают очевидцы, нападавший схватил нож со стола одного из кафе в здании аэропорта. Затем он накинулся на мужчину и нанес ему несколько ударов ножом. После этого нападавший сдался полиции. Видео нападения публикует канал «ЧП Красноярск».