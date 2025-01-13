Мужчина с ножом напал на пассажира в аэропорту Красноярска. Что известно

Posted 13 января, 18:11
Published 13 января, 18:11
Modified 13 января, 18:20
Updated 13 января, 18:20
Как рассказывают очевидцы, нападавший схватил нож со стола одного из кафе в здании аэропорта. Затем он накинулся на мужчину и нанес ему несколько ударов ножом. После этого нападавший сдался полиции. Видео нападения публикует канал «ЧП Красноярск».
Мужчину с ножом задержали, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири. По предварительной информации, ему 40 лет, раненому пассажиру — 39. Напавшего остановили двое очевидцев, а полицейские прибыли на место спустя несколько секунд, утверждают в полиции, и задержали нападавшего.
Сейчас следователи выясняют причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта. Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска.
По данным телеграм-канала Baza, во время допроса задержанный сообщил, что напал из-за ревности. При этом потерпевший утверждает, что они не знакомы.