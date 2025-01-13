«Недобрый вечер»: в Красноярске таксист возмутился низкой ценой поездки 4 пассажирок

Posted 13 января, 07:13
Published 13 января, 07:13
Modified 13 января, 07:52
Updated 13 января, 07:52
Ролик появился в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Одна из пассажирок рассказала, что все произошло в субботу вечером, 11 января. По словам девушки, таксиста возмутило то, что ему пришлось везти 4 пассажирок за 165 рублей.
Вот диалог пассажирок и водителя в начале ролика:
«Мы же вас поприветствовали»
«Я вам сказал, что для меня это недобрый вечер»
«Почему музыку нельзя включить, она же играла?»
«Потому что я не хочу»
В какой-то момент девушки сказали, что напишут таксисту плохой отзыв, однако мужчина ответил, что ему все равно.
«Вы за 165 рублей в „Максим“ едете. Вы думаете, если напишите плохой отзыв, мне что-то за это будет?»
«Мы не хотим вас наказать, нам просто неприятно, что нам портят настроение в субботу вечером»
На вопрос, зачем он принял заказ на 165 рублей, таксист сказал, что водителям скидывают заказы автоматически.
«Я же не знал, что 4 человека сядут»
«Какая вам разница, сколько человек вы везете?»
«Разница в амортизации. Вы знаете, сколько стоят подвеска и стойки?»
Во время поездки одна из пассажирок сказала водителю, что таксисты не должны портить настроение своим клиентам. На что мужчина отметил, что он никому не портил настроение, а просто сказал, что у него недобрый вечер.
В какой-то момент одна из девушек начала агрессивно разговаривать с водителем, заявив, что он якобы проявил агрессию в их сторону и не должен так себя вести с женщинами.
В конце ролика таксист подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты только сервисы, устанавливающие цены.
В комментариях мнения красноярцев на счет того, кто прав и виноват, разделилось. Некоторые считают, что в ситуации виноваты пассажирки:
«Сперва мозг вынесли водителю, а потом сюда за продолжением видео выставили»
«Какие-то хамки ехали»
«Вызывайте бизнес-такси и слушайте свою музыку. Вы что до водителя докопались?»
«В чём проблема проехать молча в такси?»
«А зачем выложили? В чем прикол? Пообщались вроде по душам. Вы тогда свои вечерние диалоги тоже сюда пришлите»
«Очень беспардонные дамы. Думали очернить водителя, а опозорили себя. Запомните, женщины-пассажирки данного такси, кидая грязь в других, до них она может не долететь, а на ваших руках точно останется»
«Пассажиры думают, что покупают все за цену поездки. Только они забыли, что приобретают лишь поездку из пункта, а в пункт б. Сидите молча»
Другие пользователи уверены, что в ситуации неправильно себя повел водитель такси:
«Надо было отменить заказ и всё, зачем повез?»
«Пусть идет на нормальную работу. Работать не хотят и жалуются. Причем здесь клиенты, если цена была указана? Значит его все устраивало»
«Не пойму, чем водитель недоволен, стоимостью и что четыре человека едут? Все хотят только заказы от тысячи рублей и лучше одного человека. Если не нравится, то иди в „Светофор“, там продукты вози, а не людей»
«Если алгоритмы этого „Максима“ такие убогие, то люди тут не причем. Согласен с девушками. Сидит, бухтит. Отмени и не едь»
«Я сам таксист. Вопрос к водителю, зачем ты выходишь работать и дизморалить. Ты сам взял заявку, ты в этой сфере работаешь, будь готов ко всему. Начинаешь ныть и хамить. Бред. Иди поспи, успокойся и пустырника выпей»
«В сфере услуг свое недовольство нужно оставлять дома. Таксист не прав 100%. Девушки вместе отдыхали и вместе поехали. Им что, нужно было по отдельности что-ли ехать. Он видел маршрут и стоимость, а сколько там будет человек, это не должно его касаться. Вот из-за таких водителей контора становится самой худшей, хотя насильно его это контора не заставляет работать!»
«Агрегатор назначил цену, клиент готов оплатить услугу. Никаких проблем! Понятно поведение пассажирок, видимо, были навеселе. Но непонятна реакция таксиста. Включил угрюмого из-за стоимости поездки, хотя мог и отказаться»
Однако один из комментаторов выразил мнение, что в ситуации неправы обе стороны:
«Один — обиженный низкой ценой, другие — 4 девушки, докопавшиеся до таксиста, еще и психолога „включили“. А ведь надо просто уметь общаться и договариваться»