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Posted 13 января, 12:56

Published 13 января, 12:56

Modified 13 января, 12:56

Updated 13 января, 12:56

Фотографии красноярцев попали в топ-100 лучших страны по мнению нейросети

Нейросеть выбрала топ-100 фото страны — туда попали кадры из Красноярска и Дивногорск

13 января 2025, 12:56
Фото: bestphoto.2gis.ru.

Фотографии красноярцев попали в топ-100 лучших страны по мнению нейросети

Нейросеть от 2ГИС выбрала топ-100 фотографий страны, которые пользователи добавили на карты в 2024 году. В число лучших фотографий вошли две работы из Красноярска и Дивногорска.

Сервис рассказал, что в 2024 году пользователи добавили на карты 2ГИС более 6 миллионов фотографий. Среди них — природа и архитектура, парки и набережные, туристические локации и другие места.

Еще в 2023 году 2ГИС запустил нейросеть, которая определяет наиболее красивые фото и показывает их пользователю первыми в карточке объекта. В итоге искусственный интеллект выбрал 100 самых лучших из них.

Так, в рейтинг попали фото из Красноярска — «Коммунальный мост» от Александра Горбарчука и фото из Дивногорска от Николая Титора.

Александр Горбарчук
Николай Титор
Александр Горбарчук. Фото: bestphoto.2gis.ru

А посмотреть все фото можно здесь.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Фотографии#Красноярск#Нейросеть#Дивногорск#2ГИС
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