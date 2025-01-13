Нейросеть выбрала топ-100 фото страны — туда попали кадры из Красноярска и Дивногорск

Posted 13 января, 12:56
Published 13 января, 12:56
Modified 13 января, 12:56
Updated 13 января, 12:56
Сервис рассказал, что в 2024 году пользователи добавили на карты 2ГИС более 6 миллионов фотографий. Среди них — природа и архитектура, парки и набережные, туристические локации и другие места.
Еще в 2023 году 2ГИС запустил нейросеть, которая определяет наиболее красивые фото и показывает их пользователю первыми в карточке объекта. В итоге искусственный интеллект выбрал 100 самых лучших из них.
Так, в рейтинг попали фото из Красноярска — «Коммунальный мост» от Александра Горбарчука и фото из Дивногорска от Николая Титора.