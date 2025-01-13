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Posted 13 января, 01:21

Published 13 января, 01:21

Modified 13 января, 04:42

Updated 13 января, 04:42

Пассажиры рейса Красноярск — Петербург провели 14 часов без еды из-за метели

Пассажиры рейса Красноярск — Петербург провели 14 часов без еды из-за метели

13 января 2025, 01:21
Фото: Mash.
Накануне, 12 января, из-за сильного снегопада в Санкт-Петербурге было задержано и отменено несколько рейсов.

С неудобствами пришлось столкнуться пассажирам рейса Красноярск — Санкт-Петербург. По словам пассажиров, в общей сложности им пришлось провести больше 14 часов без еды и воды.

Как пишет Mash, в 07:00 самолет Nordwind вылетел в Санкт-Петербург, однако из-за метели борт ушел на запасной аэродром в Шереметьево. Около 16:00 борт вновь вылетел в аэропорт Пулково, но погода резко испортилась и самолет вернулся в Москву.

Сообщается, что питание на такой рейс не предусмотрено. В итоге люди провели весь день без еды и воды. Около 21:00 по московскому времени самолет все-таки вылетел в Санкт-Петербург.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Самолет#Аэропорт#Авиарейсы#Санкт-Петербург#Пассажиры#Задержка#Авиакомпания#Снегопад
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