Пассажиры рейса Красноярск — Петербург провели 14 часов без еды из-за метели

Posted 13 января, 01:21
Published 13 января, 01:21
Modified 13 января, 04:42
Updated 13 января, 04:42
С неудобствами пришлось столкнуться пассажирам рейса Красноярск — Санкт-Петербург. По словам пассажиров, в общей сложности им пришлось провести больше 14 часов без еды и воды.
Как пишет Mash, в 07:00 самолет Nordwind вылетел в Санкт-Петербург, однако из-за метели борт ушел на запасной аэродром в Шереметьево. Около 16:00 борт вновь вылетел в аэропорт Пулково, но погода резко испортилась и самолет вернулся в Москву.
Сообщается, что питание на такой рейс не предусмотрено. В итоге люди провели весь день без еды и воды. Около 21:00 по московскому времени самолет все-таки вылетел в Санкт-Петербург.