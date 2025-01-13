prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 01:46

Published 13 января, 01:46

Modified 13 января, 01:46

Updated 13 января, 01:46

«Превратили город в помойку»: красноярец предложил переименовать город в Грязноярск

«Превратили город в помойку»: красноярец предложил переименовать город в Грязноярск

13 января 2025, 01:46
Фото: t.me/govori_tvk.
Житель Красноярска предложил ежегодно на несколько месяцев переименовывать город в Грязноярск.

Автор ролика, опубликованного в телеграм-канале «Говори на ТВК», предлагает называть город Грязноярском с октября по март. Мужчину возмутила грязь на дорогах.

Видео: t.me/govori_tvk.
«Превратили в город-урод. Кто в здравом уме может превращать город вот в это? Когда уже люди, которые воруют на этой химии, нажрутся? Перестанут сыпать, заверяя, что это какая-то аварийная безопасность? Фигня все это. В Грязноярске мы живем, дорогие грязноярцы. Превратили город в помойку».

Под постом с видео один из красноярцев отметил, что у Красноярска уже есть альтернативное название — Дымоярск.

Читайте также:
Красноярцы жалуются на лужи и снежную кашу на дорогах из-за «реагентов»«Очередной Бионорд, только жидкий»: красноярцы массово жалуются на химреагентыКрасноярцы жалуются на снежную кашу и лед на городских улицах
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Грязь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика