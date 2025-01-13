«Превратили город в помойку»: красноярец предложил переименовать город в Грязноярск

Posted 13 января, 01:46
Published 13 января, 01:46
Modified 13 января, 01:46
Updated 13 января, 01:46
Автор ролика, опубликованного в телеграм-канале «Говори на ТВК», предлагает называть город Грязноярском с октября по март. Мужчину возмутила грязь на дорогах.
«Превратили в город-урод. Кто в здравом уме может превращать город вот в это? Когда уже люди, которые воруют на этой химии, нажрутся? Перестанут сыпать, заверяя, что это какая-то аварийная безопасность? Фигня все это. В Грязноярске мы живем, дорогие грязноярцы. Превратили город в помойку».
Под постом с видео один из красноярцев отметил, что у Красноярска уже есть альтернативное название — Дымоярск.