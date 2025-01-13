Шкура вместо мяса, волос и куча капусты. Появился топ-5 худших шаурмичных Красноярска

Posted 13 января, 10:32
Published 13 января, 10:32
Modified 13 января, 11:47
Updated 13 января, 11:47
Мы ориентировались на итоговую оценку в 2Gis и количество отзывов: мы не брали заведения, у которых меньше 20 оценок. Также мы не учитывали шаурмичные, в которых меньше 10 отзывов.
Открывает антирейтинг заведение сети Chicken dener в микрорайоне Солнечный. Среди основных проблем, указанных в отзывах: что-то перепутали в заказе, невкусное мясо и трудности с оплатой.
«Первый раз ели было все хорошо, все вкусно, а сегодня какая-то фигня, съела всего половину шаурмы, а там одна шкура, противно стало, доесть не смогла».
«Просили 2 шаурмы сырные мега без перца. Но сделали 2 классических меги с перцем! И это уже не в первый раз, говоришь одно, делают другое!»
«Постоянные проблемы при оплате. Но в этот раз уже не могу сдержаться. Оплатила заказ, но чек не вышел. В банке деньги списались и не вернулись. На кассе уверили, что деньги вернутся, чего, к сожалению, не произошло».
Положительные отзывы у заведения тоже есть. Многим нравятся вкус шаурмы, сотрудники и быстрота приготовления заказа.
«Очень нравится ваша шаурма — очень вкусная и сытная».
«Очень вкусно. Всё в меру и ничего лишнего. Балдёж. Советую».
На четвертом месте антирейтинга оказалось заведение «Ваш денер». Основная претензия гостей — малое количество ингредиентов в шаурме.
«Мяса нет от слова вообще, куча капусты, помидорка и море мазика».
«Ужасная шаурма! Это шаурмой не назвать. Лаваш с капустой. Кусали с надеждой, что где-то будет мясо, но увы».
«Все отзывы верны. Полное разочарование, шаурма ни о чем, ингредиентов минимум. Такое ощущение как будто один лук».
У заведения есть и положительные отзывы. В них пишут про вежливый персонал.
«Очень вежливый персонал, девушка обслужила быстро, подняла настроение».
«Помещение чистое, персонал вежливый, шаурма вкусная».
Далее в топ попал «Mix денер». Тут есть жалобы на качество продуктов и приготовления.
«Полная шляпа. Вся развалилась. Лаваш не прожевать».
Шаурма не очень, а цена космос, ингредиентов кладут мало. Вообще недовольны, раньше лучше было».
«Жуть жуткая. Взяли 2 шаурмы, обе без соуса, сухие».
За последний год заведению оставили один положительный отзыв. В нем пишут, что все овощи были свежими, а курица хорошо прожарена.
«В мясе сплошная кожа, невкусно»
На втором месте антирейтинга оказалось заведение «Шаурма24». В основном, судя по отзывам, людям не нравится вкус мяса, которое используют для приготовления.
«Раньше делали вкусно, а сейчас отвратительно».
«В мясе сплошная кожа, невкусно. И в последнее время ещё конкретно не докладывают, денер полупустой».
«Шаурма с курицей и микс дорого. А внутри салат и кожа от курицы или жилы от говядины».
В последние месяцы о заведении написали один положительный отзыв. Он звучит так: «Вкусная шаурма».
«За 500 рублей купил две простыни, набитых капустой»
На первом месте оказался павильон с шаурмой на Свердловской. В комментариях указано, что людям не нравятся вкус шаурмы, малое количество мяса и цены:
«За 500 рублей купил две простыни, набитых капустой. Мяса нет от слова совсем. Не рекомендую!»
«Шаурма с волосами, сосиска в тесте с плесенью и прочие аттракционы безумия. Плюс ко всему неадекватные цены и хамящий персонал».
«Очень маленькая шаурма, невкусная, отдает кислятиной какой-то».
В положительных отзывах люди были немногословны. Кто-то просто писал, что тут «вкусно» готовят и тут «приятно посидеть».
Информация из отзывов в интернете требует проверки и в первую очередь — со стороны контролирующих органов. Не все в отзывах может быть правдой. Некоторые ситуации могут быть связаны с конкретным персоналом и так далее.