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Posted 13 января, 10:32

Published 13 января, 10:32

Modified 13 января, 11:47

Updated 13 января, 11:47

В Красноярске появился рейтинг худших шаурмичных по отзывам в 2Gis

Шкура вместо мяса, волос и куча капусты. Появился топ-5 худших шаурмичных Красноярска

13 января 2025, 10:32
Фото: 2gis.ru.

В Красноярске появился рейтинг худших шаурмичных по отзывам в 2Gis

Шаурма — один из любимых видов фастфуда у красноярцев, но иногда это блюдо приносит больше разочарования, чем радости. «Проспект Мира» составил рейтинг шаурмичных с худшими отзывами на 2Gis.
Как мы выбирали

Мы ориентировались на итоговую оценку в 2Gis и количество отзывов: мы не брали заведения, у которых меньше 20 оценок. Также мы не учитывали шаурмичные, в которых меньше 10 отзывов.

Chicken dener на Ерофеевской — 2,7★

«Там одна шкура, противно стало, доесть не смогла»

Открывает антирейтинг заведение сети Chicken dener в микрорайоне Солнечный. Среди основных проблем, указанных в отзывах: что-то перепутали в заказе, невкусное мясо и трудности с оплатой.

«Первый раз ели было все хорошо, все вкусно, а сегодня какая-то фигня, съела всего половину шаурмы, а там одна шкура, противно стало, доесть не смогла».
«Просили 2 шаурмы сырные мега без перца. Но сделали 2 классических меги с перцем! И это уже не в первый раз, говоришь одно, делают другое!»
«Постоянные проблемы при оплате. Но в этот раз уже не могу сдержаться. Оплатила заказ, но чек не вышел. В банке деньги списались и не вернулись. На кассе уверили, что деньги вернутся, чего, к сожалению, не произошло».
Фото: 2gis.ru

Положительные отзывы у заведения тоже есть. Многим нравятся вкус шаурмы, сотрудники и быстрота приготовления заказа.

«Очень нравится ваша шаурма — очень вкусная и сытная».
«Очень вкусно. Всё в меру и ничего лишнего. Балдёж. Советую».

«Ваш денер» на Курчатова — 2,4★

«Кусали с надеждой, что где-то будет мясо, но увы»

На четвертом месте антирейтинга оказалось заведение «Ваш денер». Основная претензия гостей — малое количество ингредиентов в шаурме.

«Мяса нет от слова вообще, куча капусты, помидорка и море мазика».
«Ужасная шаурма! Это шаурмой не назвать. Лаваш с капустой. Кусали с надеждой, что где-то будет мясо, но увы».
«Все отзывы верны. Полное разочарование, шаурма ни о чем, ингредиентов минимум. Такое ощущение как будто один лук».
Фото: 2gis.ru

У заведения есть и положительные отзывы. В них пишут про вежливый персонал.

«Очень вежливый персонал, девушка обслужила быстро, подняла настроение».
«Помещение чистое, персонал вежливый, шаурма вкусная».

«Mix денер» на Дружбы — 2,3★

«Полная шляпа. Вся развалилась»

Далее в топ попал «Mix денер». Тут есть жалобы на качество продуктов и приготовления.

«Полная шляпа. Вся развалилась. Лаваш не прожевать».
Шаурма не очень, а цена космос, ингредиентов кладут мало. Вообще недовольны, раньше лучше было».
«Жуть жуткая. Взяли 2 шаурмы, обе без соуса, сухие».
Фото: 2gis.ru

За последний год заведению оставили один положительный отзыв. В нем пишут, что все овощи были свежими, а курица хорошо прожарена.

«Шаурма24» на Волжской — 1,8★

«В мясе сплошная кожа, невкусно»

На втором месте антирейтинга оказалось заведение «Шаурма24». В основном, судя по отзывам, людям не нравится вкус мяса, которое используют для приготовления.

«Раньше делали вкусно, а сейчас отвратительно».
«В мясе сплошная кожа, невкусно. И в последнее время ещё конкретно не докладывают, денер полупустой».
«Шаурма с курицей и микс дорого. А внутри салат и кожа от курицы или жилы от говядины».
Фото: 2gis.ru

В последние месяцы о заведении написали один положительный отзыв. Он звучит так: «Вкусная шаурма».

«Шаурмичная» на Свердловской — 1,5★

«За 500 рублей купил две простыни, набитых капустой»

На первом месте оказался павильон с шаурмой на Свердловской. В комментариях указано, что людям не нравятся вкус шаурмы, малое количество мяса и цены:

«За 500 рублей купил две простыни, набитых капустой. Мяса нет от слова совсем. Не рекомендую!»
«Шаурма с волосами, сосиска в тесте с плесенью и прочие аттракционы безумия. Плюс ко всему неадекватные цены и хамящий персонал».
«Очень маленькая шаурма, невкусная, отдает кислятиной какой-то».
Фото: 2gis.ru

В положительных отзывах люди были немногословны. Кто-то просто писал, что тут «вкусно» готовят и тут «приятно посидеть».

Доверять ли рейтингу?

Информация из отзывов в интернете требует проверки и в первую очередь — со стороны контролирующих органов. Не все в отзывах может быть правдой. Некоторые ситуации могут быть связаны с конкретным персоналом и так далее.

  • Ранее фудблогер Василий Прокушев прошелся по кафе города и составил топ заведений Красноярска, в которых можно съесть самую вкусную шаурму, на его взгляд.
  • Еще фудблогер составил топ-10 уличных перекусов в Красноярске до 300 рублей.
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