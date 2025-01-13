prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 02:24

Published 13 января, 02:24

Modified 13 января, 02:24

Updated 13 января, 02:24

«Ситилинк» изменит условия продажи после незаконной отмены заказа красноярца

«Ситилинк» изменит условия продажи после незаконной отмены заказа красноярца

13 января 2025, 02:24
Фото: 2gis.ru.
Суд встал на сторону краевого Роспотребнадзора и обязал «Ситилинк» изменить публичную оферту, ущемляющую права потребителей.

Поводом для судебного иска стало обращение жителя Красноярска. Мужчина рассказал, что заказал в интернет-магазине «Ситилинк» сплит-систему с обогревом и получил уведомление о дате доставки.

Однако через девять дней магазин сообщил о переносе доставки, а потом и вовсе об отмене заказа. Представители «Ситилинка» объяснили покупателю, что из-за технической ошибки на сайте заказ был некорректно оформлен, после чего аннулировали его.

В итоге красноярец упустил возможность купить аналогичный товар на сопоставимых условиях в одном из других магазинов.

В Роспотребнадзоре изучили публичную оферту на сайте «Ситилинка» и нашли условия, которые противоречат законодательству и ущемляют права покупателей:

  • условия, допускающие односторонний отказ продавца от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий обязательства со стороны продавца;
  • условие, ограничивающее срок обнаружения недостатков товара днём его передачи покупателю.

Роспотребнадзор объявил магазину предостережение. По решению суда, «Ситилинк» обязан убрать условия, которые ущемляют права покупателей.

Читайте также:
Агентство недвижимости выплатит жительнице края 59 тысяч за сорвавшуюся сделкуВ Красноярском крае в «Глории Джинс» на тысячу рублей завысили цену курткиВ крае ювелирный магазин отказался ремонтировать серьги с бриллиантами за 80 тысяч
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазин#Роспотребнадзор#Заказ#Интернет-магазин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика