«Ситилинк» изменит условия продажи после незаконной отмены заказа красноярца

Posted 13 января, 02:24
Published 13 января, 02:24
Modified 13 января, 02:24
Updated 13 января, 02:24
Поводом для судебного иска стало обращение жителя Красноярска. Мужчина рассказал, что заказал в интернет-магазине «Ситилинк» сплит-систему с обогревом и получил уведомление о дате доставки.
Однако через девять дней магазин сообщил о переносе доставки, а потом и вовсе об отмене заказа. Представители «Ситилинка» объяснили покупателю, что из-за технической ошибки на сайте заказ был некорректно оформлен, после чего аннулировали его.
В итоге красноярец упустил возможность купить аналогичный товар на сопоставимых условиях в одном из других магазинов.
В Роспотребнадзоре изучили публичную оферту на сайте «Ситилинка» и нашли условия, которые противоречат законодательству и ущемляют права покупателей:
Роспотребнадзор объявил магазину предостережение. По решению суда, «Ситилинк» обязан убрать условия, которые ущемляют права покупателей.