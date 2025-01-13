Склон «Сопки» откроют для всех желающих. Сколько стоит билет?

Posted 13 января, 09:10
Published 13 января, 09:10
Modified 13 января, 10:26
Updated 13 января, 10:26
Первый сеанс пройдёт 19 января. Пока склон будет работать только по воскресеньям с 14:00 до 20:00. Безлимитный билет на день стоит 800 рублей. Его можно приобрести в АТБ «Фристайл» на Биатлонной, 21/5.
В прошлом году склон открыли 17 января, тогда он работал в выходные и будние. До этого с 2019 года трасса не была открыта для обычных жителей. Тогда кластер модернизировали и отдали для соревнований в рамках Универсиады.