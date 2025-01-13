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Posted 13 января, 09:10

Published 13 января, 09:10

Modified 13 января, 10:26

Updated 13 января, 10:26

На «Сопке» в Красноярске открывают свободное катание

Склон «Сопки» откроют для всех желающих. Сколько стоит билет?

13 января 2025, 09:10
Фото: МФК «Сопка» — Красноярск.

На «Сопке» в Красноярске открывают свободное катание

В Красноярске на кластере «Сопка» стартует свободное катание для всех желающих. Об этом сообщили в соцсетях комплекса.

Первый сеанс пройдёт 19 января. Пока склон будет работать только по воскресеньям с 14:00 до 20:00. Безлимитный билет на день стоит 800 рублей. Его можно приобрести в АТБ «Фристайл» на Биатлонной, 21/5.

В прошлом году склон открыли 17 января, тогда он работал в выходные и будние. До этого с 2019 года трасса не была открыта для обычных жителей. Тогда кластер модернизировали и отдали для соревнований в рамках Универсиады.

  • Ранее мы рассказывали, где можно покататься на горных лыжах и сноубродах.
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#Владислав Савончик#Спорт#Красноярск#Сопка#Сноуборд#Катание#Билет#Горные лыжи#Свободное катание
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