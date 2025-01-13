Участника СВО из Красноярска лишили выплат — записали в самовольщики во время лечения

Posted 13 января, 05:23
Published 13 января, 05:23
Modified 13 января, 08:29
Updated 13 января, 08:29
«Неоднократно ко мне обращался участник СВО из Красноярска — Д. Мужчина проходил лечение, реабилитацию и военно-врачебную комиссию в родном городе, но в это время был зачислен в список военнослужащих, самовольно оставивших часть. Соответственно, денежное довольствие он не получал», — написал депутат в своем телеграм-канале.
После депутатских запросов командующему войсками Центрального военного округа и Военную прокуратуру, как сообщил Швыткин, красноярца вывели из статуса самовольщика и выплатили ему деньги.
Еще депутат рассказал о другом случае. Жительница Богучанского района просила помочь супругу с прохождением военно-врачебной комиссии, получением выплат и удостоверения ветерана боевых действий. Часть вопросов, по его словам, «удалось решить положительно» после депутатского запроса командующему войсками Центрального военного округа.
Всего за 2024 год в приемную Швыткина поступило больше 1,5 тысячи обращений по разным вопросам.