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Posted 13 января, 05:23

Published 13 января, 05:23

Modified 13 января, 08:29

Updated 13 января, 08:29

Участника СВО из Красноярска записали в «самоволку» во время лечения

Участника СВО из Красноярска лишили выплат — записали в самовольщики во время лечения

13 января 2025, 05:23
Фото: Изображение Midjourney.

Участника СВО из Красноярска записали в «самоволку» во время лечения

Прапорщика из Красноярка внесли в список военнослужащих, самовольно оставивших часть, и лишили выплат. В это время он проходил реабилитацию после СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин
«Неоднократно ко мне обращался участник СВО из Красноярска — Д. Мужчина проходил лечение, реабилитацию и военно-врачебную комиссию в родном городе, но в это время был зачислен в список военнослужащих, самовольно оставивших часть. Соответственно, денежное довольствие он не получал», — написал депутат в своем телеграм-канале.

После депутатских запросов командующему войсками Центрального военного округа и Военную прокуратуру, как сообщил Швыткин, красноярца вывели из статуса самовольщика и выплатили ему деньги.

Фото: Швыткин. Точка зрения

Еще депутат рассказал о другом случае. Жительница Богучанского района просила помочь супругу с прохождением военно-врачебной комиссии, получением выплат и удостоверения ветерана боевых действий. Часть вопросов, по его словам, «удалось решить положительно» после депутатского запроса командующему войсками Центрального военного округа.

Всего за 2024 год в приемную Швыткина поступило больше 1,5 тысячи обращений по разным вопросам.

  • Ранее мы рассказывали, как участник СВО получил 6 лет колонии за самоволку после госпитализации.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Лечение#Юрий Швыткин#Богучанский район#СВО#Реабилитация
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