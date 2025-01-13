Участника СВО из Красноярска лишили выплат — записали в самовольщики во время лечения

Участника СВО из Красноярска записали в «самоволку» во время лечения

Прапорщика из Красноярка внесли в список военнослужащих, самовольно оставивших часть, и лишили выплат. В это время он проходил реабилитацию после СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин

«Неоднократно ко мне обращался участник СВО из Красноярска — Д. Мужчина проходил лечение, реабилитацию и военно-врачебную комиссию в родном городе, но в это время был зачислен в список военнослужащих, самовольно оставивших часть. Соответственно, денежное довольствие он не получал», — написал депутат в своем телеграм-канале. После депутатских запросов командующему войсками Центрального военного округа и Военную прокуратуру, как сообщил Швыткин, красноярца вывели из статуса самовольщика и выплатили ему деньги. Фото: Швыткин. Точка зрения Еще депутат рассказал о другом случае. Жительница Богучанского района просила помочь супругу с прохождением военно-врачебной комиссии, получением выплат и удостоверения ветерана боевых действий. Часть вопросов, по его словам, «удалось решить положительно» после депутатского запроса командующему войсками Центрального военного округа. Всего за 2024 год в приемную Швыткина поступило больше 1,5 тысячи обращений по разным вопросам. Ранее мы рассказывали, как участник СВО получил 6 лет колонии за самоволку после госпитализации. Читайте также: В Красноярске контрактник получил 6 лет колонии за две самоволки во время СВО В Красноярске пьяный контрактник ушел в самоволку и порезал мужчину В Красноярском крае военный ушел в самоволку и насмерть забил незнакомого инвалида