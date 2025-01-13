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Posted 13 января, 12:22

Published 13 января, 12:22

Modified 13 января, 12:24

Updated 13 января, 12:24

В Костроме мальчика назвали в честь реки Енисей

В Костроме мальчика назвали в честь реки Енисей

13 января 2025, 12:22
Фото: www.freepik.com.
В ЗАГСе Костромской области рассказали, что в 2024 году одному из мальчиков дали имя Енисей.

На это обратила внимания мэрия Красноярска. Там написали, что теперь в Костромской области живёт «мальчик-тёзка могучей сибирской реки».

Еще мальчикам в Костроме давали такие необычных как Харитон, Лукьян и Устин.

В Красноярске же в прошлом году из необычных имен мальчиков называли в честь богатыря или покорителя Сибири. Тут мы рассказывали о самых редких и популярных именах, которые давали красноярцы детям с начала 2025 года.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Имена#Редкие имена#Кострома
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