В Костроме мальчика назвали в честь реки Енисей

Posted 13 января, 12:22
Published 13 января, 12:22
Modified 13 января, 12:24
Updated 13 января, 12:24
На это обратила внимания мэрия Красноярска. Там написали, что теперь в Костромской области живёт «мальчик-тёзка могучей сибирской реки».
Еще мальчикам в Костроме давали такие необычных как Харитон, Лукьян и Устин.
В Красноярске же в прошлом году из необычных имен мальчиков называли в честь богатыря или покорителя Сибири. Тут мы рассказывали о самых редких и популярных именах, которые давали красноярцы детям с начала 2025 года.