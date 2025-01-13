В Красноярске неизвестный залил несколько домофонов кислотой

Posted 13 января, 08:27
Published 13 января, 08:27
Modified 13 января, 08:28
Updated 13 января, 08:28
В телеграм-канале «112 Красноярск» опубликовали запись происшествия. В ролике видно, как неизвестный подходит к домофонам и заливает их какой-то жидкостью.
Сообщается, что все произошло утром 1 января на улице Забобонова, 12. Автор поста отметил, что от рук злоумышленника пострадало два домофона.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в МВД сообщили, что сообщений и заявлений о случившемся сотрудники полиции не получали.