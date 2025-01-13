prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 08:27

Published 13 января, 08:27

Modified 13 января, 08:28

Updated 13 января, 08:28

В Красноярске неизвестный залил несколько домофонов кислотой

В Красноярске неизвестный залил несколько домофонов кислотой

13 января 2025, 08:27
Фото: t.me/krsk_112.
В Красноярске мужчина залил несколько домофонов жилых домов веществом, похожим на кислоту.

В телеграм-канале «112 Красноярск» опубликовали запись происшествия. В ролике видно, как неизвестный подходит к домофонам и заливает их какой-то жидкостью.

Видео: t.me/krsk_112.

Сообщается, что все произошло утром 1 января на улице Забобонова, 12. Автор поста отметил, что от рук злоумышленника пострадало два домофона.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в МВД сообщили, что сообщений и заявлений о случившемся сотрудники полиции не получали.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#Подъезд#Забобонова#Кислота
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика