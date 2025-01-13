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Posted 13 января, 09:10

Published 13 января, 09:10

Modified 13 января, 09:10

Updated 13 января, 09:10

В России начали отменять ЕГЭ. Вот что говорят в Госдуме

В России начали отменять ЕГЭ. Вот что говорят в Госдуме

13 января 2025, 09:10
Фото: 1MI.
В России начался процесс отказа от ЕГЭ. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В беседе с News.ru глава комитета Госдумы по труду и соцполитике отметил, что вместо ЕГЭ появится новый формат оценки знаний школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, а также советской и российской систем образования.

По словам Нилова, о начале перехода от ЕГЭ к новому формату говорит пересмотр некоторых правил сдачи экзамена и дискуссии об интегральной системе оценки знаний учащихся.

Как считает депутат, новый формат оценки позволит продолжать получать образование тем людям, которые «тянутся к знаниям», а не просто угадывают правильный ответ из предложенных вариантов.

  • Весной 2024 года выпускники красноярских школ заявили «ПМ», что не поддерживают отмену ЕГЭ.
  • Один из школьников отметил, что ЕГЭ позволяет ученикам поступить на бесплатное обучение на конкурсной основе.
  • Другой выпускник считает, что отмена ЕГЭ возможна лишь в том случае, если обычные выпускные экзамены будут сдавать те, кто не идёт в высшее учебное заведение,
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