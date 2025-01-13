В России начали отменять ЕГЭ. Вот что говорят в Госдуме

Posted 13 января, 09:10
Published 13 января, 09:10
Modified 13 января, 09:10
Updated 13 января, 09:10
В беседе с News.ru глава комитета Госдумы по труду и соцполитике отметил, что вместо ЕГЭ появится новый формат оценки знаний школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, а также советской и российской систем образования.
По словам Нилова, о начале перехода от ЕГЭ к новому формату говорит пересмотр некоторых правил сдачи экзамена и дискуссии об интегральной системе оценки знаний учащихся.
Как считает депутат, новый формат оценки позволит продолжать получать образование тем людям, которые «тянутся к знаниям», а не просто угадывают правильный ответ из предложенных вариантов.