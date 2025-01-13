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Posted 13 января, 10:07

Published 13 января, 10:07

Modified 13 января, 10:09

Updated 13 января, 10:09

В центре Красноярска закрылся кофе-бар «Алхимия»

В центре Красноярска закрылся кофе-бар «Алхимия»

13 января 2025, 10:07
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске закрылся кофе-бар «Алхимия» на улице Красной Армии.

Пост о закрытии появился ещё 31 декабря в официальных соцсетях заведения. Там сказано, что кофе-бар закрывается с 1 января.

«Наша команда поздравляет вас с наступающим Новым годом и благодарит всех, кто был с нами. К сожалению, мы закрываемся и в новом году не увидимся».

В комментариях красноярцы расстроились из-за закрытия заведения:

«Как жаль! Только собирались к вам на праздниках».
«У вас было очень вкусно и уютно!»
«Приятное было место, буду скучать по луковому супу».

Причины закрытия владельцы не назвали.

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