В центре Красноярска закрылся кофе-бар «Алхимия»

Posted 13 января, 10:07
Published 13 января, 10:07
Modified 13 января, 10:09
Updated 13 января, 10:09
Пост о закрытии появился ещё 31 декабря в официальных соцсетях заведения. Там сказано, что кофе-бар закрывается с 1 января.
«Наша команда поздравляет вас с наступающим Новым годом и благодарит всех, кто был с нами. К сожалению, мы закрываемся и в новом году не увидимся».
В комментариях красноярцы расстроились из-за закрытия заведения:
«Как жаль! Только собирались к вам на праздниках».
«У вас было очень вкусно и уютно!»
«Приятное было место, буду скучать по луковому супу».
Причины закрытия владельцы не назвали.