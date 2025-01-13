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Posted 13 января, 05:13

Published 13 января, 05:13

Modified 13 января, 05:13

Updated 13 января, 05:13

Весна близко? В Красноярске в середине зимы зацвела верба

Весна близко? В Красноярске в середине зимы зацвела верба

13 января 2025, 05:13
Фото: Данута Шурпатова.
В Красноярске в начале января заметили цветущие кусты вербы. Фотографии сделали в минувший выходной.

Фотограф Данута Шурпатова рассказала «ПМ», что заметила цветущую вербу в прошлую субботу, 11 января.

«Верба зацвела на пляже в Белых росах. Там прямо по центру растет огромный куст, с него все и началось».

Девушка отметила, что около пяти кусов были усыпаны цветущими почками.

Фото: Данута Шурпатова

Согласно народным приметам, распускающиеся почки вербы предвещают скорое потепление. Обычно верба распускается ближе к весне и это означает начало теплых месяцев.

По словам экспертов, верба является зимостойким растением, которое может распускаться даже при -1 градусе. Специалисты отмечают, что набухание почек происходит именно во время оттепели, и это для растения не опасно.

  • Ранее синоптик Вадим Заводченков рассказал, что в Красноярске не будет крещенских морозов и в январе горожан ждет аномальное тепло.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Зима#Потепление#Январь#Верба
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