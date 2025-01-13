Весна близко? В Красноярске в середине зимы зацвела верба

Posted 13 января, 05:13
Published 13 января, 05:13
Modified 13 января, 05:13
Updated 13 января, 05:13
Фотограф Данута Шурпатова рассказала «ПМ», что заметила цветущую вербу в прошлую субботу, 11 января.
«Верба зацвела на пляже в Белых росах. Там прямо по центру растет огромный куст, с него все и началось».
Девушка отметила, что около пяти кусов были усыпаны цветущими почками.
Согласно народным приметам, распускающиеся почки вербы предвещают скорое потепление. Обычно верба распускается ближе к весне и это означает начало теплых месяцев.
По словам экспертов, верба является зимостойким растением, которое может распускаться даже при -1 градусе. Специалисты отмечают, что набухание почек происходит именно во время оттепели, и это для растения не опасно.