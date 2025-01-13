Зимний фотомаршрут по Красноярску. Где сделать классные снимки?

Posted 13 января, 05:58
Published 13 января, 05:58
Modified 13 января, 06:02
Updated 13 января, 06:02
Первая остановка маршрута — Органный зал. Он расположен в старинном католическом храме.
«Несвойственная для Сибири архитектура дарит колоритные снимки в любое время года», — пишут в центре.
Следующая точка маршрута — Театральная площадь. Она интересна «лучшим ракурсом» на Коммунальный мост.
«Зимой фонтаны украшены иллюминацией и ждут вспышек твоего фотоаппарата».
Затем отправляемся на левобережную набережную. Она считается одной из визитных карточек Красноярска. Состоит из двух террас — нижней и верхней, связанных между собой лестницами, пологими спусками, пандусами и лифтом.
Последняя точка — Площадь Мира. Это место бывшего острога. Особый интерес у фотографов вызывают памятник командору Резанову, Триумфальная арка, деловой центр «Метрополь», городская филармония и Вантовый мост.