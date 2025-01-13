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Posted 13 января, 05:58

Published 13 января, 05:58

Modified 13 января, 06:02

Updated 13 января, 06:02

Зимний фотомаршрут по Красноярску. Где сделать классные снимки?

Зимний фотомаршрут по Красноярску. Где сделать классные снимки?

13 января 2025, 05:58
Фото: 2gis.ru.
В Туристском информационном центре края составили зимний фотомаршрут по Красноярску.

Первая остановка маршрута — Органный зал. Он расположен в старинном католическом храме.

«Несвойственная для Сибири архитектура дарит колоритные снимки в любое время года», — пишут в центре.
Фото: 2gis.ru

Следующая точка маршрута — Театральная площадь. Она интересна «лучшим ракурсом» на Коммунальный мост.

«Зимой фонтаны украшены иллюминацией и ждут вспышек твоего фотоаппарата».
Фото: prmira.ru

Затем отправляемся на левобережную набережную. Она считается одной из визитных карточек Красноярска. Состоит из двух террас — нижней и верхней, связанных между собой лестницами, пологими спусками, пандусами и лифтом.

Фото: 2gis.ru

Последняя точка — Площадь Мира. Это место бывшего острога. Особый интерес у фотографов вызывают памятник командору Резанову, Триумфальная арка, деловой центр «Метрополь», городская филармония и Вантовый мост.

Фото: prmira.ru
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