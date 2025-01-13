«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП 30 млрд рублей в 1-м квартале

Posted 13 января, 08:59
Published 13 января, 08:59
Modified 13 января, 09:06
Updated 13 января, 09:06
«Зонтичные» поручительства — это государственный инструмент, разработанный для развития бизнеса, который с 1 января используется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», пишет ТАСС.
Согласно заявлению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в условиях отсутствия или недостатка залоговых средств «зонтичные» поручительства являются для бизнесменов единственной возможностью получения необходимого кредитного финансирования. Этот инструмент входит в число самых эффективных и востребованных для развития малого и среднего предпринимательства. Механизм «зонтичных» поручительств был включен в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. Эксперты ожидают, что предприятия МСП до 2030 года привлекут не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов благодаря данному инструменту. В настоящее время 15 банков по всей стране являются партнерами Корпорации МСП, предоставляющими заемные средства под «зонтичные» поручительства.
В рамках поручения президента Владимира Путина «зонтичные» поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки КМСП с 2022 года. В конце прошлого года в России вступил в силу закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого представители бизнеса не смогли бы получить каждый третий кредит.
Сообщается, что при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП можно покрыть до 50% от объема кредита. Сумма одного поручительства при сроке до 10 лет может достигать 1 млрд рублей.