«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП 30 млрд рублей в 1-м квартале

Согласно заявлению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в условиях отсутствия или недостатка залоговых средств «зонтичные» поручительства являются для бизнесменов единственной возможностью получения необходимого кредитного финансирования. Этот инструмент входит в число самых эффективных и востребованных для развития малого и среднего предпринимательства. Механизм «зонтичных» поручительств был включен в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. Эксперты ожидают, что предприятия МСП до 2030 года привлекут не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов благодаря данному инструменту. В настоящее время 15 банков по всей стране являются партнерами Корпорации МСП, предоставляющими заемные средства под «зонтичные» поручительства.