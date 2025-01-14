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Posted 14 января, 11:58

Published 14 января, 11:58

Modified 14 января, 12:03

Updated 14 января, 12:03

Стали известны места для подледной рыбалки в Красноярске и крае

6 мест для зимней рыбалки в Красноярске и поблизости

14 января 2025, 11:58
Фото: 1MI.

Стали известны места для подледной рыбалки в Красноярске и крае

Зимой тоже можно ловить рыбу. Конечно, зимняя рыбалка не похожа на летнюю, но от того не менее интересно. Делимся доступными и популярными местами Красноярского края, где водится рыба и можно порыбачить зимой.

Для начала — нормы безопасности

Перед тем как ехать на рыбалку, обязательно запомните эти правила. На лёд нужно выходить только в светлое время суток при 100% видимости, ступать по нему следует медленно. При движении по льду группой стоит соблюдать дистанцию в 5-6 метров.

На тонком, потрескивающем льду следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами вернуться по пройденному пути к берегу. Если у вас есть рюкзак, повесить его нужно на одно плечо — это позволит быстро освободиться от него в случае провала под лёд.

Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев.

Рыбакам не рекомендуют делать лунки на расстоянии менее 5-6 метров одна от другой.

Фото: 1MI

У рыбака должен быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревки — 15-20 метров длиной с петлей на одном конце и грузом на другом.

Места для зимней рыбалки

Собрали шесть мест в Красноярске и немного дальше для подледной рыбалки.

Абаканская протока

Это самое известное место для подледного лова. Рыбаков, сидящих здесь, хорошо видно с Коммунального моста. Однако инфраструктуры здесь никакой.

Мост 777

Еще одно популярное место для рыбной ловли в черте Красноярска. Удобств здесь не больше, чем на протоке. Однако некоторые рыболовы со стажем жалуются, что рыбы там мало.

Залив Шумиха на Красноярском море

К середине зимы море застывает и превращается в рыболовецкую поляну. Там можно выловить окуня, леща, ерша, иногда даже щуку. Если повезёт, то и хариуса. С собой пригодятся палатка, снегоход при наличии, чай и вся необходимая для рыбалки экипировка.

Фото: visitsiberia.info

Река Чулым в районе Первомайского

В реке Чулым рыбачат в Балахтинском, Ачинском, Бирилюсском районах. Там ловятся таймень, щука, язь, судак, хариус и окунь. На берегу есть пара рыбацких изб, но они могут оказаться заняты, поэтому лучше взять с собой зимнюю палатку и всё необходимое для снежного туризма.

Большое или Парное озеро

Это популярное место рыбалки в Шарыповском районе. Из улова: окунь, омуль, ерш, щука и пелядь. Вокруг озера есть много турбаз и домов отдыха. Около них местами расчищен лёд, и можно даже взять коньки напрокат.

Фото: visitsiberia.info

В декабре на озере ежегодно проводят Кубок края в дисциплине «Ловля на мормышку со льда — командные соревнования».

Озеро Лыткино

Озеро находится между Абаканом и Шушенским. Там в конце марта проводят чемпионат по подлёдному лову. На озере из улова — карп, сазан, карась, временами попадается линь.

Рыболовные туры в Красноярском крае

Если вы не хотите сами заморачиваться с подготовкой к рыбалке и для вас это скорее желание попробовать что-то новое — можно воспользоваться услугами агентств, которые проводят рыболовные туры.

В туристском информационном центре пишут, что такие туры устраивают «Территория Путорана», «Анабар Тур», «Путорана Тур», AMIKAN, «Большое рыболовное путешествие» и MANGO.

Однако цены там достаточно высокие. Участие в рыболовном туре стоит в среднем от 115 тысяч рублей за человека.

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