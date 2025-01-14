Более 60% кузбассовцев оказались упитанными

Норма калорий — это индивидуальный показатель, который зависит от пола, возраста, рода занятий, времени года и прочего. В среднем для мужчин она составляет около 2 500–2 800 ккал, для женщин — 2 200–2 400 ккал. Однако важно учитывать не только калорийность, но и вид питательных веществ, которые усваиваются по-разному.