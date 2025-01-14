Более 60% кузбассовцев оказались упитанными

Posted 14 января, 16:26
Published 14 января, 16:26
Modified 14 января, 16:26
Updated 14 января, 16:26
Доля кузбассовцев с избыточной массой тела, в том числе с ожирением, составляет 63,4% от всего населения старше 18 лет. Такие данные за 2023 год приводит статистический орган после затяжных выходных. Проблемы касаются тех людей, чей индекс массы тела превышает 25, пишет VSE42.RU.
Нормальная масса тела (индекс 18,5–25) выявлена у 34,8% обследованных, а нехватка массы (меньше 18,5) — у 0,9%.
Также указывается, что в среднем один кузбассовец потребляет 2 319 килокалорий в сутки.
Норма калорий — это индивидуальный показатель, который зависит от пола, возраста, рода занятий, времени года и прочего. В среднем для мужчин она составляет около 2 500–2 800 ккал, для женщин — 2 200–2 400 ккал. Однако важно учитывать не только калорийность, но и вид питательных веществ, которые усваиваются по-разному.