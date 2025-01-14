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Posted 14 января, 08:24

Published 14 января, 08:24

Modified 14 января, 08:26

Updated 14 января, 08:26

Больше миллиона рублей собрала на благотворительность ярмарка «Волонтеры в City»

Больше миллиона рублей собрала на благотворительность ярмарка «Волонтеры в City»

14 января 2025, 08:24
Фото: волонтерывсити.рф..
Волонтеры «Норникеля» провели традиционную благотворительную онлайн-ярмарку «Волонтеры в City» и собрали 1 167 402 рубля. Компания вновь удвоит эту сумму и направит ее нуждающимся.

Все вырученные средства направят на помощь ребятам, которые борются с ДЦП, проходят сложные процедуры и послеоперационную реабилитацию. Часть средств передадут приютам для собак и кошек.

На время ярмарки волонтеры «Комбината добра» перевоплотились в Дедов Морозов, делали игрушки, яркие сувениры и сладкие угощения. каждый гость, который приобрел понравившуюся вещь, внес вклад в копилку.

На общий результат повлияли все города-участники — Норильск, Чита, Газимурский Завод, Мончегорск, Заполярный и Москва:

  • В Забайкальском крае собрали 172 266 ₽ на помощь 7-летней Алене Рюминой.
  • В Мурманской области — 241 000 ₽ для приютов «Велес» и «Дари добро».
  • В Норильске — 64 488 ₽ для реабилитации 8-летнего Юсифа Гурбанова.
  • В Москве — 201 527 ₽ на поддержку детей-сирот с особенностями развития.

В 2024 году впервые состоялся онлайн-аукцион, который собрал 689 648 рублей. В торги выставляли эксклюзивные экземпляры спортивной одежды с автографами звезд хоккея и футбола, коллекционную эко-фигуру из шлака, арт-каталог от скульптора и художника Даши Намдакова с его подписью.

#Владислав Савончик
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