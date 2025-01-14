Больше миллиона рублей собрала на благотворительность ярмарка «Волонтеры в City»

В 2024 году впервые состоялся онлайн-аукцион, который собрал 689 648 рублей. В торги выставляли эксклюзивные экземпляры спортивной одежды с автографами звезд хоккея и футбола, коллекционную эко-фигуру из шлака, арт-каталог от скульптора и художника Даши Намдакова с его подписью.