Больше миллиона рублей собрала на благотворительность ярмарка «Волонтеры в City»

Posted 14 января, 08:24
Published 14 января, 08:24
Modified 14 января, 08:26
Updated 14 января, 08:26
Все вырученные средства направят на помощь ребятам, которые борются с ДЦП, проходят сложные процедуры и послеоперационную реабилитацию. Часть средств передадут приютам для собак и кошек.
На время ярмарки волонтеры «Комбината добра» перевоплотились в Дедов Морозов, делали игрушки, яркие сувениры и сладкие угощения. каждый гость, который приобрел понравившуюся вещь, внес вклад в копилку.
На общий результат повлияли все города-участники — Норильск, Чита, Газимурский Завод, Мончегорск, Заполярный и Москва:
В 2024 году впервые состоялся онлайн-аукцион, который собрал 689 648 рублей. В торги выставляли эксклюзивные экземпляры спортивной одежды с автографами звезд хоккея и футбола, коллекционную эко-фигуру из шлака, арт-каталог от скульптора и художника Даши Намдакова с его подписью.