Бывшего начальника ГАИ по Красноярскому краю задержали

Posted 14 января, 06:45
Published 14 января, 06:45
Modified 14 января, 08:17
Updated 14 января, 08:17
Сиротинин занимал пост начальника ГАИ с 2022 года, а до этого три года работал заместителем руководителя. В конце 2024 года он покинул пост. Тогда сообщалось, что он уходит на пенсию.
Сиротинин родился в 1977 году в Абакане. В 1999-м окончил Орловский юридический институт МВД России, далее служил в органах внутренних дел.
Обновление: Прокуратура раскрыла подробности уголовных дел — Сиротинина подозревают в помощи знакомым с получением прав и решением проблем из-за тонировки.