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Posted 14 января, 06:45

Published 14 января, 06:45

Modified 14 января, 08:17

Updated 14 января, 08:17

Бывшего начальника ГАИ по Красноярскому краю задержали

Бывшего начальника ГАИ по Красноярскому краю задержали

14 января 2025, 06:45
Фото: МВД 24.
В Красноярске задержали бывшего начальника ГАИ по Красноярскому краю Андрея Сиротинина. Против него возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий, сообщили в прокуратуре «Проспекту Мира».

Сиротинин занимал пост начальника ГАИ с 2022 года, а до этого три года работал заместителем руководителя. В конце 2024 года он покинул пост. Тогда сообщалось, что он уходит на пенсию.

Сиротинин родился в 1977 году в Абакане. В 1999-м окончил Орловский юридический институт МВД России, далее служил в органах внутренних дел.

Обновление: Прокуратура раскрыла подробности уголовных дел — Сиротинина подозревают в помощи знакомым с получением прав и решением проблем из-за тонировки.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Прокуратура#ГАИ#Превышение должностных полномочий#Пенсия#Уголовные дела
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