ЕГЭ правда отменят? И что об этом думают учителя и красноярцы

В начале 2025 года депутат Госдумы сообщил, что в России якобы уже начался процесс отказа от ЕГЭ. Позднее эту информацию опровергли в Рособрнадзоре и сообщили, что экзамен в ближайшее время не отменят. «Проспект Мира» спросил учителей и красноярцев, что они думают о ЕГЭ и нужно ли его отменять.

Отменят ли ЕГЭ в ближайшие годы? В начале января 2025 года депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России якобы начался процесс отказа от ЕГЭ. Он уверял, что на смену единому государственному экзамену придет новый формат оценки знаний школьников. Однако в Рособрнадзоре опровергли слова Нилова и сказали, что отменять ЕГЭ в ближайшие годы не будут. По словам главы ведомства Анзора Музаева, изменения в этой системе будут анонсированы за несколько лет. Что думают учителя об отмене ЕГЭ? Репетитор и преподаватель иностранных языков Елена Чацкис в разговоре с «Проспектом Мира» сказала, что выступает за отмену ЕГЭ в России. «После введения ЕГЭ в школах все стало заточено на подготовку к экзаменам. Детей просто натаскивают на ЕГЭ, подбор ответов и выполнение определенных заданий. Получается, что дети разучились мыслить свободно и творчески.



Кроме того, не секрет, что многие школьники боятся ЕГЭ. В моей практике был случай, когда девочка во время сдачи ЕГЭ выронила шпаргалку, которой она не пользовалась. Она ее просто взяла с собой, чтобы чувствовать себя спокойнее. В итоге ее удалили с экзамена и ей целый год пришлось просидеть дома.



Какой она испытала стресс, знают только родители и она сама. Я считаю, что школьники испытывают слишком сильное эмоциональное напряжение ради получения сертификата о сдаче ЕГЭ.



На самом деле, одной из самых главных проблем является нагнетание обстановки вокруг экзамена. На детей оказывается серьезное психологическое давление со стороны учителей и родителей. Ребят начинают пугать перспективой стать дворниками, если они вдруг провалятся на экзаменах». Учительница истории и обществознания Татьяна Альгпеус, наоборот, считает, что отмена ЕГЭ — это плохая идея. По мнению преподавателя, единый государственный экзамен является универсальным тестом, который одинаков для всех российских школьников. «На мой взгляд, ЕГЭ — справедливая система оценки знаний школьников, которая дает выпускникам из отдаленных регионов возможность поступать в ведущие вузы страны.



Более того, в ЕГЭ есть полностью понятные критерии оценивания. Никто не снизит вам балл за то, что у вас не такая прическа или странная одежда. Как это может быть при сдаче экзамена в очном формате». Что может прийти на смену ЕГЭ? Учительница иностранных языков Елена Чацкис считает, что заменить ЕГЭ могут обычные выпускные экзамены, которые раньше писали школьники до появления единого госэкзамена. «На мой взгляд, выпускные экзамены раньше проходили в более щадящем режиме. Нужно понимать, что не все дети справляются с форматом ЕГЭ в психологическом плане. До появления ЕГЭ при поступлении в вузы школьники сдавали экзамены в университетах. Не секрет, что и сейчас на многих направлениях и специальностях остались вступительные экзамены.



Институты вынуждены проводить экзамены, чтобы понимать, смогут ли студенты учиться на определенной специальности или нет». По словам преподавательницы, есть дети, которые из-за волнения сдают ЕГЭ не очень хорошо. При этом если бы они писали экзамены в своей школе, то могли бы показать более высокие результаты. «Не все могут справиться с психологическими трудностями. Я была бы рада, если бы ЕГЭ отменили. Тем более, это заимствованный формат.



Какие-то плюсы в ЕГЭ есть, но минусов гораздо больше. Как преподаватель с большим стажем я бы не хотела, чтобы мои дети и внуки прошли через ЕГЭ». Что думают об отмене ЕГЭ красноярцы? В соцсетях у пользователей нет единого мнения. Некоторые согласны с отказом от единого госэкзамена и считают, что нужно возвращать программу обучения советского образца. «Пока непоздно, надо возвращаться к программам и системе среднего и высшего образования 1970 года образца. В ином случае Россия останется без специалистов. Как показывает практика, ставка на лояльных дуболомов себя не оправдывает». «Пусть они не только экзамен разработают, но и программу перепишут на советский лад с учетом новых открытий. Чтобы программа и экзамен друг другу не противоречили. Потому что, если школьника, которого готовили к ЕГЭ, допустить к экзамену старого образца, у него есть риск не сдать». «Спустя 20 лет поняли, что ЕГЭ надо убирать, да уж…». Другие красноярцы считают, что нужно отказываться не от ЕГЭ, а менять методику преподавания и больше платить учителям. «Нет ничего хуже перемен. Опять реформы и опять школьников родителей лихорадить начнёт. Может быть, хватит? Когда ЕГЭ вводили, мы в шоке были. Сейчас люди привыкли и вот опять. Надо процесс обучения налаживать, знания давать — это главное! А как проверять экзаменом или тестом, важно ли это? Учителей готовить нужно обязательно! Платить хорошо им, а не эксперименты на людях ставить». «Не ЕГЭ в первую очередь надо отменять, а методику преподавания и программы изменять. Нарушили всю систему, а говорят только про ЕГЭ». «Как человек, сдававший ЕГЭ, не вижу в нём ничего плохого. Свои недостатки есть, но с точки зрения выравнивания возможностей между богемой и детьми из деревень — это отличная вещь. Все сдают одно и то же, все находятся в равных условиях. Экзамен как экзамен, всё с ним нормально».