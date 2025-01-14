ЕГЭ правда отменят? И что об этом думают учителя и красноярцы

Posted 14 января, 10:30
Published 14 января, 10:30
Modified 14 января, 10:32
Updated 14 января, 10:32
В начале января 2025 года депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России якобы начался процесс отказа от ЕГЭ. Он уверял, что на смену единому государственному экзамену придет новый формат оценки знаний школьников.
Однако в Рособрнадзоре опровергли слова Нилова и сказали, что отменять ЕГЭ в ближайшие годы не будут. По словам главы ведомства Анзора Музаева, изменения в этой системе будут анонсированы за несколько лет.
Репетитор и преподаватель иностранных языков Елена Чацкис в разговоре с «Проспектом Мира» сказала, что выступает за отмену ЕГЭ в России.
«После введения ЕГЭ в школах все стало заточено на подготовку к экзаменам. Детей просто натаскивают на ЕГЭ, подбор ответов и выполнение определенных заданий. Получается, что дети разучились мыслить свободно и творчески.
Кроме того, не секрет, что многие школьники боятся ЕГЭ. В моей практике был случай, когда девочка во время сдачи ЕГЭ выронила шпаргалку, которой она не пользовалась. Она ее просто взяла с собой, чтобы чувствовать себя спокойнее. В итоге ее удалили с экзамена и ей целый год пришлось просидеть дома.
Какой она испытала стресс, знают только родители и она сама. Я считаю, что школьники испытывают слишком сильное эмоциональное напряжение ради получения сертификата о сдаче ЕГЭ.
На самом деле, одной из самых главных проблем является нагнетание обстановки вокруг экзамена. На детей оказывается серьезное психологическое давление со стороны учителей и родителей. Ребят начинают пугать перспективой стать дворниками, если они вдруг провалятся на экзаменах».
Учительница истории и обществознания Татьяна Альгпеус, наоборот, считает, что отмена ЕГЭ — это плохая идея. По мнению преподавателя, единый государственный экзамен является универсальным тестом, который одинаков для всех российских школьников.
«На мой взгляд, ЕГЭ — справедливая система оценки знаний школьников, которая дает выпускникам из отдаленных регионов возможность поступать в ведущие вузы страны.
Более того, в ЕГЭ есть полностью понятные критерии оценивания. Никто не снизит вам балл за то, что у вас не такая прическа или странная одежда. Как это может быть при сдаче экзамена в очном формате».
Учительница иностранных языков Елена Чацкис считает, что заменить ЕГЭ могут обычные выпускные экзамены, которые раньше писали школьники до появления единого госэкзамена.
«На мой взгляд, выпускные экзамены раньше проходили в более щадящем режиме. Нужно понимать, что не все дети справляются с форматом ЕГЭ в психологическом плане.
До появления ЕГЭ при поступлении в вузы школьники сдавали экзамены в университетах. Не секрет, что и сейчас на многих направлениях и специальностях остались вступительные экзамены.
Институты вынуждены проводить экзамены, чтобы понимать, смогут ли студенты учиться на определенной специальности или нет».
По словам преподавательницы, есть дети, которые из-за волнения сдают ЕГЭ не очень хорошо. При этом если бы они писали экзамены в своей школе, то могли бы показать более высокие результаты.
«Не все могут справиться с психологическими трудностями. Я была бы рада, если бы ЕГЭ отменили. Тем более, это заимствованный формат.
Какие-то плюсы в ЕГЭ есть, но минусов гораздо больше. Как преподаватель с большим стажем я бы не хотела, чтобы мои дети и внуки прошли через ЕГЭ».
В соцсетях у пользователей нет единого мнения. Некоторые согласны с отказом от единого госэкзамена и считают, что нужно возвращать программу обучения советского образца.
«Пока непоздно, надо возвращаться к программам и системе среднего и высшего образования 1970 года образца. В ином случае Россия останется без специалистов. Как показывает практика, ставка на лояльных дуболомов себя не оправдывает».
«Пусть они не только экзамен разработают, но и программу перепишут на советский лад с учетом новых открытий. Чтобы программа и экзамен друг другу не противоречили. Потому что, если школьника, которого готовили к ЕГЭ, допустить к экзамену старого образца, у него есть риск не сдать».
«Спустя 20 лет поняли, что ЕГЭ надо убирать, да уж…».
Другие красноярцы считают, что нужно отказываться не от ЕГЭ, а менять методику преподавания и больше платить учителям.
«Нет ничего хуже перемен. Опять реформы и опять школьников родителей лихорадить начнёт. Может быть, хватит? Когда ЕГЭ вводили, мы в шоке были. Сейчас люди привыкли и вот опять. Надо процесс обучения налаживать, знания давать — это главное! А как проверять экзаменом или тестом, важно ли это? Учителей готовить нужно обязательно! Платить хорошо им, а не эксперименты на людях ставить».
«Не ЕГЭ в первую очередь надо отменять, а методику преподавания и программы изменять. Нарушили всю систему, а говорят только про ЕГЭ».
«Как человек, сдававший ЕГЭ, не вижу в нём ничего плохого. Свои недостатки есть, но с точки зрения выравнивания возможностей между богемой и детьми из деревень — это отличная вещь. Все сдают одно и то же, все находятся в равных условиях. Экзамен как экзамен, всё с ним нормально».