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Posted 14 января, 12:19

Published 14 января, 12:19

Modified 14 января, 12:21

Updated 14 января, 12:21

Экс-глава управления дорог уходит из горсовета Красноярска

Экс-глава управления дорог уходит из горсовета Красноярска

14 января 2025, 12:19
Фото: Горсовет Красноярска.
Бывший руководитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Павел Креско написал заявление о сложении с себя полномочий депутата горсовета Красноярска. Причины такого решения неизвестны.

Павел Креско входит во фракцию «Единой России», а также в комиссии по бюджету, собственности и экономической политике, по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Креско избрался в сентябре 2023 года по избирательному округу № 5 (Кировский и Свердловский районы.)

Он руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства с октября 2022 года до конца 2023 года. До этого, с 2012 по 2021 год, возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) в Красноярск

  • Ранее в Красноярске прошло несколько задержаний по уголовным делам о махинациях при строительстве дорог в Красноярске. Один из политологов в разговоре с «Проспектом Мира» рассказал, что еще одним фигурантом якобы может стать Креско.
  • В июне задержали главу «Промстроя» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального САТП Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре при заключении контрактов на ремонт орог.
  • В декабре задержали бывшего первого заместителя мэра Красноярска Алексея Давыдова и экс-главу управления дорог Евгения Жвакина по делу о взятке от Ханагяна.
  • Далее стало известно о том, что Ханагян пообещал заявить обо всех махинациях с ремонтом дорог в Красноярске.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Единая Россия#Горсовет#Взятка#Махинации#САТП#Павел Креско#Дорожная инфраструктура#Бетон
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