Экс-глава управления дорог уходит из горсовета Красноярска

Он руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства с октября 2022 года до конца 2023 года. До этого, с 2012 по 2021 год, возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) в Красноярск