Экс-глава управления дорог уходит из горсовета Красноярска

Posted 14 января, 12:19
Published 14 января, 12:19
Modified 14 января, 12:21
Updated 14 января, 12:21
Павел Креско входит во фракцию «Единой России», а также в комиссии по бюджету, собственности и экономической политике, по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.
Креско избрался в сентябре 2023 года по избирательному округу № 5 (Кировский и Свердловский районы.)
Он руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства с октября 2022 года до конца 2023 года. До этого, с 2012 по 2021 год, возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) в Красноярск