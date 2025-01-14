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Posted 14 января, 07:40

Published 14 января, 07:40

Modified 14 января, 07:42

Updated 14 января, 07:42

Эксперт прокомментировал безопасность выхода на лед в Крещение в 2025 году

14 января 2025, 07:40
Метеоролог Александр Шувалов, возглавляющий прогностический центр «Метео», поделился мнением о безопасности выхода на лед в период крещенских купаний в условиях текущей зимней погоды в Москве и Подмосковье.

Ридус» пишет, Шувалов отметил, что к моменту праздников в регионе установится слишком тёплая погода, что не позволит образоваться прочному льду на водоемах. Поэтому он настоятельно не рекомендовал выходить на лёд в текущем году. В области ожидается всего одна ночь с температурой около –8…–9 °С, которая совпадает с вторником. Остальное время температура будет близка к нулю, а днём она даже будет положительной. С целью обеспечения безопасности, Шувалов посоветовал жителям столицы и прилегающих территорий во время крещенских купаний оставаться ближе к берегу.

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