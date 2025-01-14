Эксперт прокомментировал безопасность выхода на лед в Крещение в 2025 году

“Ридус» пишет, Шувалов отметил, что к моменту праздников в регионе установится слишком тёплая погода, что не позволит образоваться прочному льду на водоемах. Поэтому он настоятельно не рекомендовал выходить на лёд в текущем году. В области ожидается всего одна ночь с температурой около –8…–9 °С, которая совпадает с вторником. Остальное время температура будет близка к нулю, а днём она даже будет положительной. С целью обеспечения безопасности, Шувалов посоветовал жителям столицы и прилегающих территорий во время крещенских купаний оставаться ближе к берегу.