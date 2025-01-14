Эксперт рассказал о сокращении штата «Газпрома»

Как пишет «Ридус», в интервью журналистам эксперт отметил, что это решение обусловлено финансовыми убытками, понесенными корпорацией на европейских рынках, где «Газпром» получал до двух третей своей выручки. По словам Демидова, если ранее компания за пределами России зарабатывала около 130–140 миллиардов долларов ежегодно на продаже газа, то сейчас эта сумма снизилась примерно до 70 миллиардов. При таких условиях «Газпром» не может себе позволить содержать такой большой административный штат.