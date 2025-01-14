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Posted 14 января, 07:29

Published 14 января, 07:29

Modified 14 января, 07:31

Updated 14 января, 07:31

Эксперт рассказал о сокращении штата «Газпрома»

14 января 2025, 07:29
Владимир Демидов, независимый эксперт в области нефти и газа рассказал о планах компании «Газпром» по сокращению примерно 40% своих сотрудников в центральном офисе.

Как пишет «Ридус», в интервью журналистам эксперт отметил, что это решение обусловлено финансовыми убытками, понесенными корпорацией на европейских рынках, где «Газпром» получал до двух третей своей выручки. По словам Демидова, если ранее компания за пределами России зарабатывала около 130–140 миллиардов долларов ежегодно на продаже газа, то сейчас эта сумма снизилась примерно до 70 миллиардов. При таких условиях «Газпром» не может себе позволить содержать такой большой административный штат.

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