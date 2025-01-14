Кому в Красноярске готовы платить зарплату до 350 тысяч?

Posted 14 января, 06:57
Published 14 января, 06:57
Modified 14 января, 07:03
Updated 14 января, 07:03
Рейтинг составил сервис SuperJob. Большую зарплату в январе предлагают ветеринарному врачу — обещают платить 100-150 тысяч рублей. Для работы нужно высшее образование, но опыт не обязателен. Нужно вести прием и работать на ветоборудовании.
Еще есть вакансия автомаляра с зарплатой от 120 тысяч рублей. Нужен опыт работы, быть ответственным и аккуратным. Фирма обещает бесплатную парковку у места работы и столовую.
Далее идет вакансия водителя бензовоза с зарплатой от 120-160 тысяч. Будущему работнику нужно иметь права категории Е и иметь опыт работы. Обещают медкомиссию за счет работодателя и возможность работать по индивидуальному графику.
Сейчас еще ищут менеджера по работе с ключевыми клиентами — обещают платить от 121 тысячи рублей. Работнику нужно иметь опыт в сфере продаж и знать основы финансовой деятельности.
Последняя вакансия в топе с самой большой оплатой — врач стоматолог-ортопед с зарплатой от 350 тысяч рублей. Нужно высшее образование, минимум три года опыта и уметь делать протезировние.