prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 06:57

Published 14 января, 06:57

Modified 14 января, 07:03

Updated 14 января, 07:03

Аналитики рассказали, кому в Красноярске готовы платить до 350 тысяч рублей

Кому в Красноярске готовы платить зарплату до 350 тысяч?

14 января 2025, 06:57
Фото: 1MI.

Аналитики рассказали, кому в Красноярске готовы платить до 350 тысяч рублей

Аналитики составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Красноярске в январе. Рассказываем, кому обещают платить 100-350 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг составил сервис SuperJob. Большую зарплату в январе предлагают ветеринарному врачу — обещают платить 100-150 тысяч рублей. Для работы нужно высшее образование, но опыт не обязателен. Нужно вести прием и работать на ветоборудовании.

Еще есть вакансия автомаляра с зарплатой от 120 тысяч рублей. Нужен опыт работы, быть ответственным и аккуратным. Фирма обещает бесплатную парковку у места работы и столовую.

Далее идет вакансия водителя бензовоза с зарплатой от 120-160 тысяч. Будущему работнику нужно иметь права категории Е и иметь опыт работы. Обещают медкомиссию за счет работодателя и возможность работать по индивидуальному графику.

Сейчас еще ищут менеджера по работе с ключевыми клиентами — обещают платить от 121 тысячи рублей. Работнику нужно иметь опыт в сфере продаж и знать основы финансовой деятельности.

Последняя вакансия в топе с самой большой оплатой — врач стоматолог-ортопед с зарплатой от 350 тысяч рублей. Нужно высшее образование, минимум три года опыта и уметь делать протезировние.

Читайте также:
Интегратор за 210 тысяч: рассказываем о необычных вакансиях для красноярцевСколько зарабатывают курьеры в Красноярске? Спрос на них вырос на 54%Кому в Красноярске предлагают зарплаты от 100 тысяч? Вот топ специальностей
#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Работа#Зарплата#Вакансии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика