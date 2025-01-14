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Posted 14 января, 12:35

Published 14 января, 12:35

Modified 14 января, 12:37

Updated 14 января, 12:37

Красноярский театр кукол хотят перенести в другое здание. Куда?

Красноярский театр кукол хотят перенести в другое здание. Куда?

14 января 2025, 12:35
Фото: 2gis.ru.
Красноярский театр кукол хотят перенести в другое здание. Он будет расположен по соседству с театром Пушкина.

В службе по государственной охране объектов культурного наследия края опубликовали результаты экспертизы проекта по реставрации «Купеческого клуба» на Мира, 71. Как сказано в акте, сейчас здание готовят к переезду театра кукол.

В обновленном здании будет зрительный и малый зал, буфет, гримерки, мастерские и административные помещения. Фасады отштукатурят и покрасят.

Когда начнутся работы, пока неизвестно. Однако перенести театр планируют к 400-летию Красноярска в 2028 году.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Проспект Мира#Реставрация#Театр
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