Красноярский театр кукол хотят перенести в другое здание. Куда?

Posted 14 января, 12:35
Published 14 января, 12:35
Modified 14 января, 12:37
Updated 14 января, 12:37
В службе по государственной охране объектов культурного наследия края опубликовали результаты экспертизы проекта по реставрации «Купеческого клуба» на Мира, 71. Как сказано в акте, сейчас здание готовят к переезду театра кукол.
В обновленном здании будет зрительный и малый зал, буфет, гримерки, мастерские и административные помещения. Фасады отштукатурят и покрасят.
Когда начнутся работы, пока неизвестно. Однако перенести театр планируют к 400-летию Красноярска в 2028 году.