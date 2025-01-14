prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 13:00

Published 14 января, 13:00

Modified 14 января, 13:02

Updated 14 января, 13:02

На красноярском острове Молокова построят водно-туристический центр

На красноярском острове Молокова построят водно-туристический центр

14 января 2025, 13:00
Фото: 2gis.ru.
На красноярском острове Молокова построят водно-туристический центр. Сейчас разрабатывают конкурсную документацию.

О таких планах на 2025 год заявил мэр Красноярска Владислав Логинов. Он рассказал, что на острове, около стадиона водно-моторного спорта, появится двухэтажный павильон с трибунами на крыше.

Для создания проекта из краевого бюджета и в рамках конкурса агентства по туризму региона была выделена субсидия.

Как сообщили в мэрии, в новом центре оборудуют зону для размещения судов отделения спорта детской спортивной школы, гардероб, тренерскую и учебный класс. Другая часть объекта будет отдана под визит-центр для гостей. Рядом разместят прогулочную зону и площадку с тренажерами.

Сейчас ведется разработка конкурсной документации, потом планируют объявить торги.

Читайте также:
На Свердловской строят ЖК из четырех высоток с висячей галереейПешеходный мост из Зеленой рощи на Татышев построят. Сейчас ищут проектировщикаВ Красноярске планируют построить новую дорогу из Тихих зорь на Свердловскую
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Спорт#Красноярск#Строительство#Владислав Логинов#Остров Молокова#Визит-центр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика