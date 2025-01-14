На красноярском острове Молокова построят водно-туристический центр

Posted 14 января, 13:00
Published 14 января, 13:00
Modified 14 января, 13:02
Updated 14 января, 13:02
О таких планах на 2025 год заявил мэр Красноярска Владислав Логинов. Он рассказал, что на острове, около стадиона водно-моторного спорта, появится двухэтажный павильон с трибунами на крыше.
Для создания проекта из краевого бюджета и в рамках конкурса агентства по туризму региона была выделена субсидия.
Как сообщили в мэрии, в новом центре оборудуют зону для размещения судов отделения спорта детской спортивной школы, гардероб, тренерскую и учебный класс. Другая часть объекта будет отдана под визит-центр для гостей. Рядом разместят прогулочную зону и площадку с тренажерами.
Сейчас ведется разработка конкурсной документации, потом планируют объявить торги.