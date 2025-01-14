На красноярском острове Молокова построят водно-туристический центр

Как сообщили в мэрии, в новом центре оборудуют зону для размещения судов отделения спорта детской спортивной школы, гардероб, тренерскую и учебный класс. Другая часть объекта будет отдана под визит-центр для гостей. Рядом разместят прогулочную зону и площадку с тренажерами.