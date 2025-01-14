На владельца «Сибиряка» Егорова завели новое дело. Его подозревают в хищении 160 млн

Posted 14 января, 02:19
Published 14 января, 02:19
Modified 14 января, 07:54
Updated 14 января, 07:54
В 2022 году управление капитального строительства (УКС) Лесосибирска и ООО «УСК Сибиряк» заключили контракты на возведение 14 панельных пятиэтажных домов в микрорайоне «Юбилейный» для расселения граждан из ветхого жилья.
Общая стоимость контрактов составила почти 6 миллиардов рублей. В качестве аванса мэрия Лесосибирска перечислила «Сибиряку» 4,7 миллиарда рублей. После этого компания приступила к работам.
Из-за того, что микрорайон строили в болотистой местности, подрядчику нужно было отсыпать участок определенной песчано-гравийной смесью.
По версии следствия, Владимир Егоров специально заменил часть материала на более дешевый аналог и внес ложные сведения в отчетные документы. В итоге Егоров похитил свыше 163 миллионов рублей. После строительства жилого комплекса подвалы домов подтапливало.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
Егорова подозревают в мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства (УКС), которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.
В начале декабря 2024 года Егоров просил выпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья. Однако суд оставил владельца «Сибиряка» под арестом.