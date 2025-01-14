prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 02:19

Published 14 января, 02:19

Modified 14 января, 07:54

Updated 14 января, 07:54

Против владельца «Сибиряка» Егорова завели еще одно дело о мошенничестве

На владельца «Сибиряка» Егорова завели новое дело. Его подозревают в хищении 160 млн

14 января 2025, 02:19
Фото: t.me/krksledkom.

Против владельца «Сибиряка» Егорова завели еще одно дело о мошенничестве

Сюжет
Дело Егорова
Следователи завели еще одно уголовное дело против владельца «Сибиряка» Владимира Егорова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2022 году управление капитального строительства (УКС) Лесосибирска и ООО «УСК Сибиряк» заключили контракты на возведение 14 панельных пятиэтажных домов в микрорайоне «Юбилейный» для расселения граждан из ветхого жилья.

Общая стоимость контрактов составила почти 6 миллиардов рублей. В качестве аванса мэрия Лесосибирска перечислила «Сибиряку» 4,7 миллиарда рублей. После этого компания приступила к работам.

Из-за того, что микрорайон строили в болотистой местности, подрядчику нужно было отсыпать участок определенной песчано-гравийной смесью.

Видео: t.me/krksledkom.

По версии следствия, Владимир Егоров специально заменил часть материала на более дешевый аналог и внес ложные сведения в отчетные документы. В итоге Егоров похитил свыше 163 миллионов рублей. После строительства жилого комплекса подвалы домов подтапливало.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).

Ранее Железнодорожный районный суд отправил Егорова в СИЗО на два месяца — до 18 января. Следствие заявило, что он «может скрыться от органов предварительного следствия и суда и воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Егорова подозревают в мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации. Руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства (УКС), которое согласовало стоимость, якобы похитило около 71 миллиона рублей.

В начале декабря 2024 года Егоров просил выпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья. Однако суд оставил владельца «Сибиряка» под арестом.

  • До этого мы писали, что сына Владимира Егорова Антона отправили в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода. Егорова-младшего арестовали спустя 10 дней после задержания отца.
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Лесосибирск#Красноярский край#Владимир Егоров#Мошенничество#СК#Уголовное дело#Егоров#Дело Егорова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика