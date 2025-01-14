Появилось видео с допроса мужчины, устроившего резню в аэропорту Красноярска

Posted 14 января, 04:56
Published 14 января, 04:56
Modified 14 января, 05:32
Updated 14 января, 05:32
Все произошло вечером 13 января. Со слов очевидцев, мужчина взял нож со стола кафе в здании аэропорта. После этого он набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом.
Как сообщили в транспортной прокуратуре, злоумышленник пытался ранить еще одного человека, однако мужчину вовремя остановили очевидцы и полицейские. Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта. Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
На допросе иностранец рассказал, что приехал в Красноярск два дня назад и собирался улететь обратно, а в момент произошедшего был пьян. На вопросы он отвечает с трудом, в основном, только кивает.