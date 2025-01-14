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Posted 14 января, 04:56

Published 14 января, 04:56

Modified 14 января, 05:32

Updated 14 января, 05:32

Появилось видео с допроса мужчины, устроившего резню в аэропорту Красноярска

Появилось видео с допроса мужчины, устроившего резню в аэропорту Красноярска

14 января 2025, 04:56
Фото: Транспортная полиция Сибири.
Транспортная полиция Сибири опубликовала видео с допроса мужчины, устроившего резню в аэропорту Красноярска.

Все произошло вечером 13 января. Со слов очевидцев, мужчина взял нож со стола кафе в здании аэропорта. После этого он набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, злоумышленник пытался ранить еще одного человека, однако мужчину вовремя остановили очевидцы и полицейские. Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта. Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска.

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Видео: Транспортная полиция Сибири.

На допросе иностранец рассказал, что приехал в Красноярск два дня назад и собирался улететь обратно, а в момент произошедшего был пьян. На вопросы он отвечает с трудом, в основном, только кивает.

  • Ранее телеграм-каналы 112 и Baza сообщали, что нападавшим оказался 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов. В транспортной полиции «ПМ» сообщили, что злоумышленником действительно является «иностранный гражданин».
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