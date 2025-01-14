Прокуратура раскрыла подробности уголовных дел против экс-начальника ГАИ края

В Красноярске задержали бывшего начальника ГАИ по Красноярскому краю Андрея Сиротинина. Против него возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий — его подозревают в помощи знакомым с получением прав и решением проблем из-за тонировки.

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