Прокуратура раскрыла подробности уголовных дел против экс-начальника ГАИ края

Posted 14 января, 07:06
Published 14 января, 07:06
Modified 14 января, 09:44
Updated 14 января, 09:44
По версии следствия, весной 2024 года, будучи начальником краевой ГИБДД, дал указание своим подчиненным помочь сдать теоретическую часть экзамена для получения водительских прав своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире.
Другого знакомого привлеки к ответственности за тонировку и потребовали ее удалить. Сиротинин, по версии следствия, поручил подчиненным уничтожить указанные требования.
Следователи по материалам УФСБ возбудил уголовные дела за превышения должностных полномочий.
Сиротинина задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.