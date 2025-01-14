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Posted 14 января, 07:06

Published 14 января, 07:06

Modified 14 января, 09:44

Updated 14 января, 09:44

Прокуратура раскрыла подробности уголовных дел против экс-начальника ГАИ края

Прокуратура раскрыла подробности уголовных дел против экс-начальника ГАИ края

14 января 2025, 07:06
Фото: МВД 24.
В Красноярске задержали бывшего начальника ГАИ по Красноярскому краю Андрея Сиротинина. Против него возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий — его подозревают в помощи знакомым с получением прав и решением проблем из-за тонировки.

По версии следствия, весной 2024 года, будучи начальником краевой ГИБДД, дал указание своим подчиненным помочь сдать теоретическую часть экзамена для получения водительских прав своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире.

Другого знакомого привлеки к ответственности за тонировку и потребовали ее удалить. Сиротинин, по версии следствия, поручил подчиненным уничтожить указанные требования.

Следователи по материалам УФСБ возбудил уголовные дела за превышения должностных полномочий.

Сиротинина задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

  • Ранее уголовные дела возбудили против командира полка ДПС Красноярска. По версии следствия, он брал взятки стройматериалами.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Прокуратура#Взятки#ГИБДД#ГАИ#Тонировка#УФСБ#Андрей Сиротинин#Уголовные дела
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