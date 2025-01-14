Против экс-главы ФМБА возбудили уголовное дело за взятки на 16 миллионов

Posted 14 января, 08:59
Published 14 января, 08:59
Modified 14 января, 11:38
Updated 14 января, 11:38
По версии следствия, в 2017 году Баранкина за регулярные взятки предложил своему знакомому предпринимателю содействие в получении контрактов на лекарства для нужд учреждений. Бизнесмен согласился.
С января 2017-го по 2022-й, Баранкин получил от предпринимателя 16,5 млн рублей за заключение 85 контрактов. Выявили факты взяточничества сотрудники ФСБ.
СК возбудил уголовное дело против Баранкина за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На бизнесмена завели дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги — подозреваемые использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.
Баранкин находился под домашним арестом. Теперь следствие собирается ходатайствовать об аресте.