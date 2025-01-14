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Posted 14 января, 08:59

Published 14 января, 08:59

Modified 14 января, 11:38

Updated 14 января, 11:38

Против экс-главы ФМБА возбудили уголовное дело за взятки на 16 миллионов

Против экс-главы ФМБА возбудили уголовное дело за взятки на 16 миллионов

14 января 2025, 08:59
Фото: vk.com/krasfmba24.
В Красноярске против бывшего гендиректора сибирского ФМБА Бориса Баранкина возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки.

По версии следствия, в 2017 году Баранкина за регулярные взятки предложил своему знакомому предпринимателю содействие в получении контрактов на лекарства для нужд учреждений. Бизнесмен согласился.

С января 2017-го по 2022-й, Баранкин получил от предпринимателя 16,5 млн рублей за заключение 85 контрактов. Выявили факты взяточничества сотрудники ФСБ.

СК возбудил уголовное дело против Баранкина за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На бизнесмена завели дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Видео: СК Красноярского края.

В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги — подозреваемые использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.

Баранкин находился под домашним арестом. Теперь следствие собирается ходатайствовать об аресте.

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#Владислав Савончик#Видео
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