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Posted 14 января, 05:58

Published 14 января, 05:58

Modified 14 января, 09:44

Updated 14 января, 09:44

Рассказываем, что делать с живой ёлкой после Нового года

Рассказываем, что делать с живой ёлкой после Нового года

14 января 2025, 05:58
Фото: 1MI.
Красноярцам рассказали, что делать с живой ёлкой после Нового года.

Новогоднее дерево нельзя выбрасывать в общий контейнер для мусора и оставлять на контейнерной площадке — она относится к крупным коммунальным отходам.

Можно сдать елку на переработку — 18 января по Красноярску будет курсировать «Ёлкомобиль». Его запускает экосообщество «Дальше». Расписание остановок «Ёлкомобиля»:

  • 12:00–12:40 — 9 Мая, 77, ТРЦ «Планета»;
  • 13:00–13:30 — Карла Маркса, 148А, ТЦ «Красная площадь»;
  • 14:00-14:30 — Телевизорная, 1, магазин «Эльдорадо».
Фото: vk.com/dalshe_krsk

Собранные ёлки отправят на переработку, измельчат и направят на озеленение города. Если для вас такое расписание неудобно, можно заказать «Ёлкотакси», но это уже будет платно.

Еще елку можно отдать на корм животным. Однако для этого необходимо полностью убрать с дерева игрушки, мишуру и другие украшения — за этим строго следят. Вот куда можно отнести ель:

  • парк флоры и фауны «Роев ручей» — Свердловская, 293;
  • ферма «Коза-Дереза» — 21 километр Енисейского тракта.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мусор#Новый год#Елка#Елки#Переработка
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