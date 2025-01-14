Рассказываем, что делать с живой ёлкой после Нового года

Posted 14 января, 05:58
Published 14 января, 05:58
Modified 14 января, 09:44
Updated 14 января, 09:44
Новогоднее дерево нельзя выбрасывать в общий контейнер для мусора и оставлять на контейнерной площадке — она относится к крупным коммунальным отходам.
Можно сдать елку на переработку — 18 января по Красноярску будет курсировать «Ёлкомобиль». Его запускает экосообщество «Дальше». Расписание остановок «Ёлкомобиля»:
Собранные ёлки отправят на переработку, измельчат и направят на озеленение города. Если для вас такое расписание неудобно, можно заказать «Ёлкотакси», но это уже будет платно.
Еще елку можно отдать на корм животным. Однако для этого необходимо полностью убрать с дерева игрушки, мишуру и другие украшения — за этим строго следят. Вот куда можно отнести ель: