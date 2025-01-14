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Posted 14 января, 04:00

Published 14 января, 04:00

Modified 14 января, 09:41

Updated 14 января, 09:41

Клуб наказали за расистские выкрики в адрес темнокожего футболиста из Норильска

Клуб наказали за расистские выкрики в адрес темнокожего футболиста из Норильска

14 января 2025, 04:00
Фото: МФК «Норильский никель».
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза вынес наказание новосибирскому «Сибиряку». Фанаты клуба выкрикивали расистские кричалки в адрес темнокожего футболиста Нандо.

Все произошло 9 января во время матча по мини-футболу между «Сибиряком» и «Норильским никелем». Во время игры футболист норильской команды Нандо забил сопернику два гола. В конце матча фанаты новосибирского клуба стали выкрикивать оскорбления в адрес игрока. В итоге Нандо покинул площадку во время игры.

В соцсетях написали, что болельщики могли предлагать футболисту банан. По другой информации, они могли издавать крики «ууу», изображая обезьяну.

Видео: соцсети.

13 января состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета. Сообщается, что «Сибиряк» оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Еще новосибирский клуб должен будет провести один домашний матч при пустых трибунах.

Кроме того, КДК РФС установил «Сибиряку» испытательный срок на один год. Если фанаты команды еще будут выкрикивать расистские кричалки, команде как минимум грозит две игры без зрителей.

#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Спорт#Происшествия#Футбольные фанаты#Футбол#Расизм
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