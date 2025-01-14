Клуб наказали за расистские выкрики в адрес темнокожего футболиста из Норильска

Все произошло 9 января во время матча по мини-футболу между «Сибиряком» и «Норильским никелем». Во время игры футболист норильской команды Нандо забил сопернику два гола. В конце матча фанаты новосибирского клуба стали выкрикивать оскорбления в адрес игрока. В итоге Нандо покинул площадку во время игры.