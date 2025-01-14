Сильный ветер и метель ожидаются в Красноярском крае. А в Красноярске?

Posted 14 января, 01:13
Published 14 января, 01:13
Modified 14 января, 01:13
Updated 14 января, 01:13
По данным синоптиков, на севере Красноярского края и в центральных районах в течение дня ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с и метель.
В Красноярске ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.
«Я вышла на улицу в 5 часов утра, чтобы погулять с собакой и уже в это время дул сильный пронизывающий ветер, очень неприятно.
При этом уже с утра в городе было довольно тепло, снег стал рыхлым и на дорогах достаточно скользко», — рассказала читательница «ПМ».
Днем температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Синоптики предупреждают, что на дорогах гололедица.