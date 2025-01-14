prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 01:13

Published 14 января, 01:13

Modified 14 января, 01:13

Updated 14 января, 01:13

Сильный ветер и метель ожидаются в Красноярском крае. А в Красноярске?

Сильный ветер и метель ожидаются в Красноярском крае. А в Красноярске?

14 января 2025, 01:13
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 14 января, в Красноярском крае прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

По данным синоптиков, на севере Красноярского края и в центральных районах в течение дня ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с и метель.

В Красноярске ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.

«Я вышла на улицу в 5 часов утра, чтобы погулять с собакой и уже в это время дул сильный пронизывающий ветер, очень неприятно.

При этом уже с утра в городе было довольно тепло, снег стал рыхлым и на дорогах достаточно скользко», — рассказала читательница «ПМ».

Днем температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Синоптики предупреждают, что на дорогах гололедица.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске в начале января зацвела верба. Цветущие кусты заметили на пляже в Белых росах.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Красноярский край#Прогноз#Ветер#Метель#Среднесибирское УГМС#Прогноз погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика