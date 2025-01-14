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Posted 14 января, 10:11

Published 14 января, 10:11

Modified 14 января, 10:35

Updated 14 января, 10:35

В автобус с пассажирами в Красноярске стрелял подросток

В автобус с пассажирами в Красноярске стрелял подросток

14 января 2025, 10:11
Фото: МВД 24 / 112 Красноярск.
В Красноярске полицейские выяснили, что по маршрутному автобусу стрелял 16-летний парень. Он «продемонстрировал навыки стрельбы» друзьям.

Инцидент произошел еще 10 января в районе остановки «Дом Куприяна» в Северном. Автобус с пассажирами шел по маршруту, в один момент боковое стекло треснуло. Обошлось без пострадавших.

«Ехали мы в автобусе, уставшие после работы, и тут с балкона, как нам показалось, бахнули прямо в полный автобус. Причем автобус стоял в пробке, целились именно в автобус! И попали!» — написал пассажир автобуса.

Выяснилось, что обстрелял автобус 16-летний парень, живущий в доме напротив остановки. В полиции рассказали, что он сам купил пневматический пистолет в магазине, позвал домой друзей, чтобы «продемонстрировать навыки стрельбы», и попал в автобус.

Видео: МВД 24.

Подросток убрал пистолет в коробку и спрятал ее в подъезде. Сейчас оружие изъяли, проверка продолжается.

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#Владислав Савончик#Видео#Происшествия#Красноярск#Подросток#Стрельба#Автобус
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