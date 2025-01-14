В автобус с пассажирами в Красноярске стрелял подросток

Выяснилось, что обстрелял автобус 16-летний парень, живущий в доме напротив остановки. В полиции рассказали, что он сам купил пневматический пистолет в магазине, позвал домой друзей, чтобы «продемонстрировать навыки стрельбы», и попал в автобус.