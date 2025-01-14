В автобус с пассажирами в Красноярске стрелял подросток

Posted 14 января, 10:11
Published 14 января, 10:11
Modified 14 января, 10:35
Updated 14 января, 10:35
Инцидент произошел еще 10 января в районе остановки «Дом Куприяна» в Северном. Автобус с пассажирами шел по маршруту, в один момент боковое стекло треснуло. Обошлось без пострадавших.
«Ехали мы в автобусе, уставшие после работы, и тут с балкона, как нам показалось, бахнули прямо в полный автобус. Причем автобус стоял в пробке, целились именно в автобус! И попали!» — написал пассажир автобуса.
Выяснилось, что обстрелял автобус 16-летний парень, живущий в доме напротив остановки. В полиции рассказали, что он сам купил пневматический пистолет в магазине, позвал домой друзей, чтобы «продемонстрировать навыки стрельбы», и попал в автобус.
Подросток убрал пистолет в коробку и спрятал ее в подъезде. Сейчас оружие изъяли, проверка продолжается.